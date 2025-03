Rifugio e museo, mancano i fondi 

Di soldi in cassa nemmeno l’ombra. La speranza è tutta legata al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo di aree dismesse e in disuso. Il Comune di Santa Giusta tenta una nuova carta per far decollare il territorio e aumentare le opportunità di sviluppo e occupazione.Pochi giorni fa la Giunta ha dato le direttive agli uffici per partecipare al bando ministeriale che mette in pista complessivamente 211 milioni. L’importo massimo del finanziamento per ciascun Piano di sviluppo è invece pari a 10 milioni di euro e il Comune di Santa Giusta si fa avanti per tre opere.

Le strutture

Nell’elenco c’è il Rifugio montano e Horse Point, alle pendici del Monte Arci, in totale disuso da tantissimo tempo. L'obiettivo è trasformarlo in un punto ristoro e centro servizi per lo sviluppo delle ippovie. «La struttura è stata realizzata nei primi anni 2000 ma non è mai decollata- spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - Negli ultimi tempi sono stati spesi 100mila euro solo per metterlo in sicurezza. La speranza è che il Ministero valuti positivamente il progetto che abbiamo presentato e per cui sono stati chiesti 600mila euro». Nessuno a Santa Giusta dimentica poi quell’edificio fatiscente che sorge sulla strada che porta a Palmas Arborea. Un caseggiato realizzato a ridosso del campo sportivo e che sarebbe dovuto essere utilizzato dal guardiano dell'impianto. «Anche in questo caso non è stato mai utilizzato e sta cadendo a pezzi – aggiunge Erbì -Il progetto prevede la ristrutturazione dello stabile che poi potrà ospitare i servizi di protezione civile e pronto intervento». Sono stati chiesti 450mila euro.

Il museo

Nell’elenco compare poi il museo civico, l'incompiuta per eccellenza del paese. L’edificio che si trova in via Giovanni XXIII, è stato costruito negli anni Ottanta ma non è mai stato terminato nonostante i soldi finanziati dalla Regione. Il progetto prevede anche la sistemazione della tomba a camera nella necropoli di Santa Severa, collegata all'edificio mai terminato. Inoltre dovranno essere messi a norma l’impianto di illuminazione e gli allacci fognari, adeguare i bagni, l’ascensore e sistemare il tetto. Il Comune ha chiesto 750mila euro. A Santa Giusta non sono stati ancora conclusi l’albergo diffuso, il Parco del Romanico e quello per l’educazione stradale.

RIPRODUZIONE RISERVATA