Rifugi e bivacchi, ora esistono anche in Sardegna 

Da una mancanza a un quasi primato. L’approvazione della legge regionale su rifugi e bivacchi nell’ambito della rete escursionistica dell’Isola fa fare alla Sardegna un grande balzo in avanti: ora non è più l’unica regione a non avere una norma in materia e allo stesso tempo è anche quella che ha il testo più avanzato per quanto riguarda l’escursionismo con già circa duemila chilometri di rete per gli appassionati di trekking, che presto diventeranno tremila sul territorio regionale. E la Sardegna sarà anche la prima regione ad avere le linee guida sui sentieri accessibili.

La norma

Il 7 novembre scorso, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una proposta di legge bipartisan, firmata dal sassarese Piero Maieli (Psd’Az) e dall’ogliastrino Salvatore Corrias (Pd), sulla regolamentazione di bivacchi e rifugi. La definizione dunque delle zone per ospitare gli escursionisti nei percorsi lunghi, sia che si tratti di aree attrezzate oppure di vere strutture ricettive, diventa così realtà. Il testo, prima di arrivare in aula, è passato al vaglio del Tavolo tecnico della Res, la Rete escursionistica della Sardegna, coordinato da Forestas con gli assessorati regionali di Turismo, Ambiente, Urbanistica ed enti Locali, il Corpo forestale e il Club alpino italiano. Ora, i nove articoli sono realtà grazie «alle “Modifiche alla legge regionale 8 del 2016, alla legge regionale 12 del 1994 e alla legge 16 del 2016 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna», si legge in una nota del Consiglio regionale

Le novità

In sostanza, ora, sarà possibile definire e qualificare, all’interno della rete escursionistica, i punti di sosta. «In particolare – spiega Matteo Cara, geografo nuorese e componente del direttivo Sosec nazionale del Cai, oltre che del Tavolo tecnico regionale – viene definito in modo chiaro cosa si intenda per rifugi e per bivacchi. Con il primo termine vengono individuate le strutture lungo la Rete escursionistica sarda che potranno avere le caratteristiche di rifugio e comprendere sia strutture comunali che locali oggi appartenenti a Forestas che fino ad ora non potevano essere utilizzati per questi scopi. Dovranno essere necessariamente distanti almeno tre chilometri dalle strutture ricettive, ma questa norma potrà dare nuova vita a tanti edifici appartenenti agli enti locali fino ad ora inutilizzati». Inoltre, sarà possibile superare il divieto di campeggio che permane in tutta l’Isola, a parte le aree attrezzate, con due opzioni: verrà infatti indicato quali sono i punti per ospitare i “bivacchi mobili”, ossia dove sistemare una tenda o fermarsi lungo il cammino per la notte. Allo stesso tempo, si potranno valorizzare alcune delle strutture tipiche esistenti e magari oggi non più utilizzate, come cuiles, pinnettos e barracos (a seconda della localizzazione geografica), che vengono qualificati appunto come “bivacchi fissi”.

Le prossime tappe

«La Rete escursionistica – conclude Cara – nel suo lungo lavoro ha definito le linee guida, tenendo ben presenti sostenibilità e attenzione alla rete escursionistica, per progettare ora il territorio nei percorsi più lunghi ed è la prima volta che si può così ragionare su strutture già esistenti. Faccio l’esempio delle strutture all’interno del Parco di Gutturu Mannu finora inutilizzate, mentre adesso finalmente potranno essere messe a disposizione di turisti e di chi potrà gestirle per assicurare l’accoglienza agli amanti di trekking e lunghe camminate».

Soddisfatto il presidente regionale del Cai, Matteo Marteddu: «Ho sempre sostenuto che la Sardegna poteva diventare il Trentino del Mediterraneo. Beh abbiamo da offrire forse di più. Sulla legge approvata ha lavorato Forestas e il Cai – afferma - chi camminerà sulla rete dei sentieri in Sardegna sa che troverà luoghi di accoglienza e non andrà al buio, che avrà la rete di sicurezza e di protezione. Ora bisogna mettersi al lavoro per il regolamento di attuazione. Siamo pronti a cambiare passo. Grazie anche ai consiglieri regionali artefici con noi della legge».

RIPRODUZIONE RISERVATA