Rifornimento d’acqua a domicilio 

I disagi legati al disservizio idrico a Burcei hanno spinto il Comune a intervenire a favore delle famiglie in situazione di fragilità (cioè con a carico persone disabili o dalle particolari situazioni sanitarie) e che hanno a disposizione una riserva idrica in casa.

Questi nuclei famigliari possono prenotare il servizio di autobotte a domicilio per avere l’acqua sempre disponibile chiamando al numero di telefono cellulare 340.3428733 o a quello di rete fissa 070.73703311 dalle 8,30 alle 11,30. Oppure possono inviare la richiesta tramite una mail all’indirizzo “protocollo@comune.burcei.it”.

Intanto per martedì nel paese è programmata l’interruzione dell’energia elettrica: iniziativa necessaria a consentire i lavori sugli impianti che servono le forniture dei soli clienti alimentati in bassa tensione e situate in alcune zone del centro abitato. L’interruzione è prevista dalle 10 alle 17. (ant. ser.)

