Riformisti, Ruffini avvisa il Pd 

Ha detto di no, ma ha dato l’impressione che invece un po’ sì. Per Ernesto Maria Ruffini l’appuntamento milanese dei cattolici democratici è stato di fatto un esordio da attore della politica. Il prossimo sarà il 1° febbraio a Cagliari, alle 10 all’hotel Regina Margherita, all’evento “Uguali per Costituzione” organizzato dal centro studi Aldo Moro.

«Sono venuto da semplice cittadino», ha premesso l’ex direttore dell’Entrate. Ma il piglio oratorio e l’applauso che gli è stato tributato a chiusura d’intervento hanno detto altro. E il discorso non ha risparmiato stoccate. «Non si tratta di costruire nuovi partiti o nuove aree all’interno di un partito, ma di coinvolgere nuovi elettori - ha detto criticando la sinistra - Qual è l’offerta realmente competitiva che offre? Dove è stata discussa?». E poi l’indicazione di un’alleanza di governo ideale: la maggioranza Ursula «potrebbe diventare una scelta solida per essere alternativi alla destra». Nello stesso giorno, da due città, i riformisti, i cattolici del centrosinistra hanno chiesto più spazio, nel Pd e non solo. A Milano, con Ruffini e Romano Prodi si è ritrovata la neonata “Comunità democratica” del deputato Pd Graziano Delrio.

Prodi: lievito e sale

A Orvieto si è tenuto il tradizionale appuntamento di Libertà Eguale, chiuso da un altro papabile leader d’area, Paolo Gentiloni. Che ha battuto più di un colpo su centrosinistra e Pd: «La stabilità del governo non corrisponda a una stabilità dell’opposizione - ha detto - Questa è una giornata in cui all’ordine del giorno è stata messa la necessità di essere un po’ più credibili e un po’ più forti nel delineare un’alternativa». E poi, per la segretaria Elly Schlein: «Nel Pd l’anima, le idee, i progetti riformisti siano fondamentali», ha detto Gentiloni, sennò «la credibilità di un’alternativa di governo non sarà mai completa». Il centro si riunisce quando il totonomi sul federatore è già avanti. Più indefinito il perimetro d’azione. Tutti escludono una nuova forza o una corrente. «Non penso a un partito dei cattolici - ha detto Prodi - ma il contributo dei cattolici è indispensabile: sono lievito e sale». E l’ex segretario del Ppi, Pierluigi Castagnetti, che parla da Milano in collegamento con Orvieto: «Vogliamo ricostituire il Ppi? No. Ma non c’è una sede in cui si discuta, soprattutto nella parte del campo politico che ci riguarda». La richiesta al Pd è: ascoltateci.

