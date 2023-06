Riforme, spunta il lodo Amato 

Prosegue la maratona della ministra Maria Elisabetta Casellati sulla strada delle riforme costituzionali. E L’obiettivo è sempre più chiaro: «Sarà un premierato all’italiana», spiega l’ex presidente del Senato.

«Linea morbida»

Ma ad allungare di un miglio il tragitto verso l’elezione diretta del premier è l’intervento di alcuni costituzionalisti. In primis Giuliano Amato, già presidente del Consiglio e della Consulta: «Davanti a un primo ministro che ha la legittimazione popolare diretta, la figura del capo dello Stato perderebbe la sua autorevolezza». Amato disegna una «linea più morbida», con «la possibilità di indicare nella scheda il leader che si vuole come presidente del Consiglio, con in più la fiducia parlamentare solo a lui e non anche ai ministri». Un’indicazione del premier, non un’elezione diretta, «sarebbe una riforma probabilmente condivisa da buona parte del centrosinistra, e non andrebbe così al referendum».

Il perimetro

Per Casellati «l’indicazione di una persona così autorevole come Amato va comunque tenuta in considerazione. Ritengo però che il coinvolgimento del popolo restituisca quella centralità alla sovranità popolare prevista dalla Costituzione». Insomma, «restiamo dell’idea di un’elezione diretta perché il coinvolgimento degli italiani nella scelta della forma di governo può portare a eliminare quella disaffezione della politica che hanno dimostrato anche nelle ultime tornate elettorali". Non c’è una «ricetta precostituita», sottolinea Casellati, ma il «perimetro» è individuato.

Al galoppo

Tra le opposizioni c’è chi apprezza l’ipotesi di Amato: per Carlo Calenda «se Giorgia Meloni percorrerà la strada dell’indicazione e della sfiducia costruttiva potrebbe avere il sostegno di una larga parte delle opposizioni che condivide da tempo la proposta. Se vorrà strappare correrà i suoi rischi con un referendum. Per esperienza sconsiglierei». Ma il rischio non impensierisce Casellati: «Se le opposizioni tireranno su dei muri pregiudiziali vorrà dire che avranno scelto loro la strada che noi dobbiamo intraprendere, vorrà dire che hanno deciso che noi dobbiamo andare da soli». Certo, la porta è «spalancata» per Pd e M5S, che però non mandano segnali di apertura. Ma il tempo stringe. L’idea sarebbe arrivare a un testo entro fine giugno con un disegno di legge costituzionale, per avviare l’iter parlamentare già prima della pausa estiva.

