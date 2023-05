Riforme, Meloni spinge: «Ho il mandato» 

«Voglio una riforma ampiamente condivisa perché ho avuto il mandato dagli italiani e tengo fede a quel mandato: basta governi costruiti in laboratorio, nel Palazzo, bensì legare chi governa al consenso popolare». Dal palco di Ancona, Giorgia Meloni ribadisce di voler andare sino in fondo nella partita delle riforme costituzionali. Parole forti alla vigilia del confronto tra Governo e opposizioni, che sembra in salita: in maggioranza emergono evidenti, forti differenze tra falchi e colombe. È una spaccatura sulla strategia da seguire per raggiungere il risultato finale.

Oltre a Fratelli d'Italia, anche la Lega ritiene che, pur di ottenere il presidenzialismo, si possa andare avanti da soli, forzando i veti di chi non ci sta, mentre Forza Italia auspica che si trovi un'intesa bipartisan su un testo il più condiviso possibile.

Riecheggiando le parole di Meloni, Matteo Salvini osserva che «il massimo sarebbe che se metti mano alla Costituzione, lo fai tutti insieme». Però aggiunge: «Se qualcuno continuerà a dire no a qualsiasi proposta, alla fine saranno gli italiani a metterci il timbro e ad autorizzarlo». Più cauto l'altro vicepremier, Antonio Tajani: «Per quanto riguarda le riforme - osserva il coordinatore nazionale azzurro - vogliamo ascoltare le proposte delle opposizioni: si devono scrivere insieme. Siamo pronti a lavorare in Parlamento per garantire più stabilità: significa essere più credibili».

Anche il Pd sembra freddo: la segreteria dem ammonisce l'esecutivo perché questo appuntamento non sia un modo «per distrarre l'attenzione sui temi che interessano le persone e le necessità del Paese: lavoro, sanità, Pnrr». Giuseppe Conte (M5s): «Vediamo cosa ci dirà il Governo: se sarà un prendere o lasciare, che peraltro ha già annunciato e che a me sembra molto avventuroso, allora sarà il Governo che vorrà rompere il dialogo con i Cinquestelle».

