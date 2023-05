Riforme istituzionali, ora avanti spediti 

Avanti spediti sulle riforme. Quelle istituzionali, su cui ci saranno una serie di riunioni in settimana, ma anche quella del fisco e quella della giustizia, che potrebbe arrivare in Cdm nelle prossime settimane. Incassato il risultato per certi versi “storico” delle amministrative, Giorgia Meloni torna a concentrarsi sui dossier più urgenti con la consapevolezza di poter partire da un punto di forza nelle interlocuzioni.

Oggi pomeriggio vedrà le parti sociali per tracciare per tempo, anche dopo le polemiche del primo maggio, una road map delle cose da fare. E mercoledì farà il punto coi suoi sul nuovo assetto istituzionale da proporre in primis agli alleati. Tenere aperto il dialogo con il mondo del lavoro è uno dei pallini della premier, spiega chi le sta vicino. Per questo oggi si siederà prima con Cgil, Cisl, Uil e Ugl e poi con i rappresentanti delle imprese. «Tutti devono essere coinvolti», è il messaggio che vuole mandare Meloni, fermo restando che le decisioni poi competono a chi ha «l'onere e l'onore di governare».

Intanto, sul fronte degli sconfitti, a voto ancora caldo, Elly Schlein ha convocato la segreteria Pd, per fare il punto. La fretta è legata anche al fatto che nelle prossime ore volerà a Bruxelles per una serie di incontri. «È evidente che da soli non si vince - commenta la segretaria - c'è da ricostruire un campo alternativo, che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ma la responsabilità di costruire questo campo non riguarda solo il Pd». La chiamata è al M5S e al Terzo polo.

