Riforme, Draghi sveglia l’Ue «Per favore, fate qualcosa Non si può dire soltanto no» 

«Please, please, do something». È metà pomeriggio quando Mario Draghi rallenta per qualche secondo il suo intervento a Strasburgo di fronte ai presidenti delle commissioni del Parlamento europeo e lancia un appello che racconta quanto il momento sia cruciale per l'Europa, chiamata a riformarsi, a reagire di fronte a un competitor sempre più aggressivo come la Cina e a creare il consenso perché la necessità delle riforme strutturali sia compresa da tutti. L’ex premier, incaricato dalla Commissione Ue di stilare il report sulla competitività, invita tutti a un cambio di marcia: «Non si può passare tutto il tempo a dire di no».

Sabato a Gent era intervenuto dopo aver a lungo ascoltato i ministri dell’Economia dei 27. A Strasburgo l’ex presidente del Consiglio si trova di fronte una platea di europarlamentari e il suo discorso acquisisce tonalità più politiche. E individua «tre tendenze convergenti che obbligano ad una riflessione sulla competitività: la digitalizzazione e l’innovazione high-tech, il cambiamento climatico e un contesto geopolitico che vede una maggiore tendenza al conflitto». L’Ue deve aumentare la propria competitività con riforme strutturali e una «mobilitazione di un massiccio fabbisogno di investiment». Per Draghi «è necessario essere competitivi per mantenere i nostri sistemi di welfare e preservare i nostri valori fondamentali». Ma le questioni toccate dall’ex numero uno della Bce sono numerose: si va da un mercato unico ancora incompleto alla carenza di investimenti privati nella ricerca, da una elettricità che costa ancora «due volte tanto» alle «pratiche anticoncorrenziali» della Cina che «minano la parità di condizioni e l’autonomia strategica dell’Ue» e alla competenza nel lavoro. Draghi invita gli europarlamentari «a mantenere l’ambizione» che spesso caratterizza l’azione del Parlamento europeo e rimarca «la necessità di costruire un consenso politico per raggiungere un accordo su questione cruciali». L’Europa, avverte, avrà davanti «scelte difficili» ma bisogna «ritrovare la capacità di agire nell’interesse collettivo».

