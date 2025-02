«Riforme condivise per il bene del Paese» 

È quasi una chiamata alle armi dell’impegno politico e del confronto: «Tutti dobbiamo essere pronti a fare qualcosa per il bene comune», dice Ernesto Maria Ruffini ai 400 venuti a sentirlo a Cagliari, «le soluzioni sono tali solo se condivise, riflettute insieme. Se no si inverte l’ordine degli addendi, prima si decide il chi e poi il cosa: forse serve a vincere, ma non si costruisce niente».

Il rifiuto della personalizzazione e del leaderismo è ancora il senso più forte del messaggio dell’ex direttore dell’Agenzia delle entrate, protagonista della nascita di Comunità democratica (aggregazione dei cattolici promossa da Prodi e Delrio) ma restio a parlare del proprio ruolo, neppure se sollecitato dallo scrittore Flavio Soriga che coordina il dibattito. «Cosa succederà ora? Ci si vede in giro», risponde con un sorriso. Rivendica «un lavoro di cui sono orgoglioso», all’Agenzia, «ho restituito risorse allo Stato, poi non sono responsabile del loro uso»: ora «torno a fare l’avvocato», pronto però a dare il proprio contributo «insieme a quello di tutti, in un’ottica di corresponsabilità collettiva».

Il convegno, organizzato dal Centro studi Aldo Moro, ruota attorno al libro di Ruffini “Uguali per Costituzione”: e al tema dei valori si attengono i relatori, da Maria Vittoria Pala, studentessa del senato accademico di Cagliari, al sindaco di Iglesias Mauro Usai. Il suo collega di Cagliari, Massimo Zedda, mette in guardia da «attacchi e passi indietro sui princìpi»; Cristina Ornano, presidente del tribunale di sorveglianza, spiega il ruolo dei magistrati nell’attuare la Costituzione, che rischia di essere svilito dalla riforma Nordio. Nessun cenno, nella mattinata, a cosa sarà in futuro Comunità democratica (un partito? Una corrente Pd?), ma l’interesse per ciò che si muove è confermato dal commento del capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, in sala come “osservatore”: «Questo incontro apre una prospettiva interessante e potenzialmente vitale. Mentre l’estrema destra dilaga, sarebbe suicida per la sinistra chiudersi in se stessa. Sì al dialogo, a partire dai valori che ci uniscono».

