Riforme al traguardo, opposizioni in piazza 

Di nuovo al lavoro, dopo la tempesta. Il Parlamento riprende dopo le tensioni e le risse che l'hanno infiammato nei giorni scorsi e punta a stringere sulle due “riforme madri”. L'elezione diretta del premier, che domani pomeriggio al Senato dovrebbe incassare il primo ok (ne serviranno altri tre, essendo una riforma costituzionale). E l'autonomia differenziata, che giovedì a Montecitorio potrebbe diventare legge.

Contro entrambi i provvedimenti le opposizioni continuano a fare muro: Pd, M5S, Avs e +Europa saranno domani in piazza a Roma alle 17.30 per difendere la Costituzione e l'unità nazionale, minacciate a loro avviso dalle riforme. E chissà che non spunti anche una delegazione di Azione e degli ex alleati renziani, in piazza santi Apostoli.

Al lavoro

Insomma, dopo le «provocazioni» (copyright Meloni) a colpi di Tricolore e Bella ciao sfociate nella scazzottata a Montecitorio, domani potrebbe essere un'altra giornata calda per maggioranza e opposizione. La Camera si riunirà con 11 deputati in meno, assenti forzati perché coinvolti nella bagarre di mercoledì e quindi sanzionati con la sospensione di qualche giorno. Non ci sarà ad esempio Igor Iezzi, numero due della Lega a Montecitorio e nemmeno Federico Mollicone di FdI, presidente della commissione Cultura. A casa pure Leonardo Donno dei 5S accerchiato e caduto in aula, e Nico Stumpo del Pd che ha scagliato una sedia contro gli scranni del governo a fine serata.

La Lega intende accelerare il voto finale sulla legge attuativa dell’autonomia differenziata; più dubbiosa, invece, una parte di Forza Italia. Al Senato nel frattempo dovrebbe chiudersi la battaglia sul premierato, avviata a novembre in commissione e patrocinata dalla ministra Elisabetta Casellati. Pochi i dubbi sul finale, tranne da parte del gruppo di Matteo Renzi che deciderà fino all'ultimo tra astensione o voto contrario. Non è da escludere che spunti ancora qualche tensione, ma la maggioranza confida nella diretta tv dei lavori d'Aula (che impone tempi definiti) e assicura sobrietà, a maggior ragione dopo la strigliata della premier sulle cosiddette provocazioni.

