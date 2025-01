Riformatori, via a incontri e convegni 

Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei Riformatori sardi, convocata dai coordinatori Claudio Pinna (provinciale) e Andrea Santucciu (cittadino). Oltre all’analisi della politica regionale, «interessata dalla grave vicenda sulla decadenza che coinvolge la presidente, Alessandra Todde, che impone una seria riflessione e va monitorato con attenzione», hanno sottolineato i due coordinatori, ampio spazio del dibattito ha avuto ovviamente la situazione provinciale e quella cittadina.

«Il coordinamento cittadino del partito promuoverà, nei prossimi mesi, un convegno sul tema delle opportunità di sviluppo turistico e commerciale di Oristano e area vasta», la proposta di Santucciu avvallata anche dal vicecoordinatrice regionale, Annalisa Mele, e da quello provinciale, Salvatore Pes. A breve verrà avviata anche una serie di incontri nel territorio. Si partirà da Marrubiu e dal Terralbese, e via via, coinvolgendo i componenti del coordinamento provinciale, ci si sposterà in altri centri. «Sarà un modo per far crescere e migliorare le attività del partito, raccontare le iniziative e raccogliere le istanze che emergeranno nei territori», sostiene Pinna. Altro tema sul quale si terrà un appuntamento dedicato è la circoscrizione insulare Sardegna-Sicilia, che continua a penalizzare i sardi in occasione delle Europee. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA