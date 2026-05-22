Riformatori Sardi, Porcu alla guida 

Nuovo assetto ad Alghero per i Riformatori Sardi, che ripartono dall’adesione della consigliera comunale Giovanna Caria, ex esponente di Forza Italia, e dalla nomina di un’altra donna, Maria Vittoria Porcu, alla guida del coordinamento cittadino. La conferenza stampa si è svolta ieri al Lido alla presenza del coordinatore regionale Aldo Salaris, di Michele Cossa e della coordinatrice provinciale Angela Desole. Annunciati anche i vice coordinatori Alessandro Balzani e Antonello Muroni. L’ingresso di Caria rappresenta un passaggio importante che consente al partito di aprire una nuova fase anche in Consiglio comunale. «Ho scelto i Riformatori perché condivido un modo di fare politica pragmatico e legato al territorio», ha spiegato Caria. Porcu punta invece a costruire «una squadra aperta a nuove adesioni». (c.fi.)

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