Riformatori, Salaris resta coordinatore «Pronti a governare» 

Alle prossime regionali mancano quattro anni, ma i Riformatori sardi si portano avanti. «Siamo la seconda forza politica del centrodestra nell’Isola, siamo pronti a governare e in questa direzione dobbiamo andare», ha detto ieri Aldo Salaris, confermato coordinatore regionale per acclamazione durante il congresso del partito all’Holiday Inn di Cagliari.

Gli interventi

Non c’è tempo da perdere, ha spiegato anche Michele Cossa: «Cominciamo a lavorare per costruire l’alternativa. Purtroppo le premesse della Giunta Todde non sono buone. Aspettiamo qualche mese, ma dobbiamo attrezzarci per disegnare un progetto di governo. Con l’obiettivo finale di «rendere la Sardegna competitiva, in Europa e nel mondo». Premesse non buone anche secondo Franco Meloni. Soprattutto nella gestione della grana sanitaria: «Questa Giunta non ha grandi responsabilità, ma dal punto di vista della programmazione avrebbe dovuto fare molto di più». Dell’opportunità di arrivare alla guida della Regione ha parlato anche Giuseppe Fasolino, passato con i Riformatori prima del voto dello scorso aprile. L’ex assessore di Forza Italia ha ringraziato un po’ tutti «per un’accoglienza unica da persone che hanno messo il partito davanti all’ambizione personale». Un partito che «affronta la politica lavorando sugli argomenti. Per questo è affascinante. Perché c’è la sostanza. Sarebbe più semplice andare avanti con gli slogan, invece noi studiamo. Questo fa la differenza e gli elettori ci hanno premiato». Il capogruppo in Consiglio regionale Umberto Ticca ha raccontato questi primi mesi di legislatura all’opposizione: «Abbiamo fatto molte proposte e dobbiamo continuare in questa direzione». Un passaggio sulle questioni dell’energia, al centro del dibattito in queste settimane con il disegno di legge sulle Aree idonee: «La nostra storia è legata alle iniziative popolari e ho sempre pensato che non ci potessimo permettere di snobbare la Pratobello 24. Invece è stato compiuto un misfatto contro la democrazia, lasciando fuori dal Consiglio regionale i 210mila firmatari della proposta di iniziativa popolare. E per cosa? Per una legge, le Aree idonee, che non tutela nessuno e che è destinata all’impugnazione». Appena confermato coordinatore, Salaris ha ricordato la forza centrista che contraddistingue il partito: «Siamo una forza moderata e di centro, cattolica. Noi riusciamo a trasformare le battaglie in trasversali anche se siamo saldamente posizionati nel centrodestra».

Staffetta

Alla presidenza del partito arriva Gabriella Mameli, vice sindaca di Selargius che prende il posto di Mara Lai. «Lascio perché in questo partito c’è spazio per tutti ed è giusto cambiare», ha detto quest’ultima. Mameli ha ribadito il concetto di «partito delle idee, che non sta mai nelle segrete stanze a fare politica ma è sempre tra la gente». Oggi, ha aggiunto, i problemi più importanti da risolvere riguardano la sanità e la continuità territoriale. Al congresso anche coordinatori provinciali. Tra gli altri, Giorgio Angius (Cagliari): «Siamo innovatori negli strumenti e nei contenuti, abbiamo sempre guardato oltre per alzare l’asticella. Questo non è banale. Ora dobbiamo mantenere la leadership delle idee». In tutti gli interventi, i ringraziamenti a Massimo Fantola, padre e leader dei Riformatori sardi, ieri (e come sempre) seduto nelle ultime file della sala, tra i sostenitori.

