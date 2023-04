Per un errore di trascrizione, sul giornale di ieri è stata pubblicata in maniera incompleta la lista elettorale presentata dai Riformatori Sardi ad Assemini per le amministrative del 28 e 29 maggio. Ecco l’elenco completo dei candidati per il Consiglio comunale:

1) Luisa Atzori

2) Efisio Francesco Carboni

3) Nicola Congiu

4) Florinda Corda