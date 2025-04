Riformatori all’attacco sulle strade gruviera «Sentiamo solo scuse» 

Ancora caldissimo il tema del dissesto stradale a Monserrato. Un'emergenza, secondo i Riformatori, irrisolta. «Buche, avvallamenti e asfalto deteriorato mettono quotidianamente a rischio l’incolumità di pedoni e ciclisti, causando anche danni ai veicoli. Nonostante le continue segnalazioni, l’amministrazione sembra incapace di fornire risposte», attacca il coordinamento cittadino dei Riformatori. «Grave è l’atteggiamento di sindaco, vicesindaco e assessori, che invece di assumersi le proprie responsabilità, scaricano le colpe sulle amministrazioni precedenti. Una giustificazione inaccettabile, considerato che la maggioranza governa il comune da quasi dieci anni. È tempo di abbandonare le scuse, chiediamo un intervento immediato e un piano serio di manutenzione stradale».

A riaccendere la questione una nuova voragine tra via del Redentore e via Giulio Cesare. «Sta diventando una barzelletta, mi sento sempre dire che la colpa è di chi c’era prima, ma l’amministrazione è in carica dal 2016, non si può sempre cercare un colpevole diverso», dice Carlo Grimaldi, un residente che ha segnalato al Comune il cedimento. «Monserrato è stata resa così da chi ha speso i soldi in feste e fontane anziché risolvere le criticità». Di recente, il Comune era intervenuto ripristinando 400 buche. «Un appalto ridicolo, con una quantificazione non risolutiva. Le buche sono sempre più grandi e numerose. Vedo promesse non mantenute e una tendenza a non ascoltare né i monserratini né il consiglio comunale», commenta Alberto Corda, capogruppo dei Riformatori.