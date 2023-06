Riforma, Serra “stoppa” le paure: «Ma saremo vigili» 

Una stoppata alle preoccupazioni. Intervenuto ai microfoni di "Caffè corretto", sulle frequenze di Radiolina, il presidente della Federbasket regionale Tore Serra ha provato a placare i timori delle società sarde verso la riforma che, a partire dalla prossima stagione, rivoluzionerà l’assetto del massimo torneo isolano al maschile. Non più C Silver ma C unica con 12 partecipanti anziché 9 e un notevole aggravio di costi sia in termini di parametri Nas che di tasse gara.

Serra predica calma: «Quando ci sono dei cambiamenti, le paure sono inevitabili», afferma, «dobbiamo però restare vigili. Capisco le difficoltà delle squadre, ma l’intento della riforma è proiettarci verso un basket di livello superiore». L’Isola dei canestri teme l’isolamento, considerata anche l’impossibilità di confronto oltre Tirreno per le formazioni Under 17 e Under 19: «Si potrebbe ovviare chiedendo un accorpamento al comitato laziale», spiega, «ma i costi dei trasporti sono difficili da affrontare. Mi auguro che la politica trovi delle soluzioni».

Il numero uno di via Rockefeller scaccia via l’idea di un movimento in crisi: «Il basket sardo è in salute», precisa, «lo hanno dimostrato di recente anche le nostre rappresentative regionali. Possiamo contare su 26 giocatori nel basket di alto livello: nessun’altra Regione è come noi». Chiosa sull’Esperia: «La gente ha fame di buon basket. Mi auguro che la B Interregionale sia un trampolino verso categorie ancor più prestigiose».

Serie A2 Femminile

Il San Salvatore riempie la prima casella nel roster che parteciperà alla prossima A2 Femminile: al PalaVienna sbarca l’ala/pivot francese Eloise Pavrette, 20enne proveniente dal Villeneuve d’Ascq. Sono giorni di riflessione, invece, in casa Cus Cagliari. Nelle settimane seguenti alla retrocessione in B, al club universitario è stata proposta l’acquisizione di vari titoli di A2 (non ultimo quello di Savona). Il dirigente Mannoni ha preferito, per il momento, restare alla finestra in attesa di opportunità più favorevoli.



RIPRODUZIONE RISERVATA