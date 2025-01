Riforma, scioperano i magistrati  

Magistrati in toga e coccarda tricolore alle cerimonie per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario, pronti a uscire quando parlerà il ministro Carlo Nordio o un delegato e, soprattutto, a scioperare il 27 febbraio. L'Anm ha deciso le proteste contro la separazione delle carriere, la riforma del centrodestra che ha avuto il primo via libera alla Camera giovedì. Le iniziative sono state decise dal Consiglio direttivo centrale dell'Associazione, l'ultimo a guida Giuseppe Santalucia. Tra queste, le riunioni fuori dalle aule prima della cerimonia per mostrare cartelli con una serie di frasi tratte da un testo significativo sul valore della Costituzione. Quale testo, sarà deciso. Nessun «ribellismo», ma il «dovere» di spiegare il no alla separazione delle carriere: «Non amo la parola protesta - precisa Santalucia - preferisco la proposta, ma qui proposte di emendamento che rendano il testo costituzionalmente digeribile non ce ne sono. Andrebbe totalmente eliminato». E poi ribadisce: «Siamo assolutamente fedeli alla Repubblica».

«Affossano tutto»

Il presidente dell'Anm parla di una «blindatura del testo che ci amareggia perché è modifica il Titolo IV della Costituzione». L'Anm guarda già al referendum. «In modo che i cittadini vengano informati nel miglior modo possibile e non vengano ingannati con un referendum sul sistema giustizia. Spiegheremo - aggiunge - le ragioni della contrarietà, che nulla hanno a che vedere con gli interessi corporativi». Secondo Santalucia la riforma «non migliorerà la giustizia ma la affosserà e a pagare il prezzo finale, in termini dolorosi, sarà la cittadinanza».

Misure contestate

Punta il dito contro la separazione delle carriere anche il segretario generale dell'Associazione, Salvatore Casciaro: «La riforma tutela più i potenti che i cittadini perché attrarrà il pubblico ministero nell'orbita dell'esecutivo, con un controllo della politica sul pm». Questo determina che alcune indagini scomode non verranno mai sottoposte a quel giudice terzo, imparziale, che i riformatori sostengono di voler potenziare». Parole e scelte che lo scontro con la politica.

La maggioranza

Attacca Enrico Costa, deputato di Forza Italia che parla di «un film già visto tante volte» e di correnti dell'Anm che si scagliano contro le decisioni del Parlamento per difendere i loro interessi corporativi e per non perdere il potere accumulato negli anni».

