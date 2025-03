Riforma sanitaria,  via libera tra i veleni «Norme illegittime» 

Avanti con i commissariamenti. Dopo una lunga maratona, con 33 voti a favore e 16 contrari il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge che prevede la sostituzione dei direttori generali delle otto Asl, delle due aziende ospedaliero universitarie, dell’Areus e del Brotzu. Anche se, ha chiarito a fine dibattito l’assessore Armando Bartolazzi, «il commissariamento è l’ultimo dei miei pensieri. Io sono pragmatico. Il ddl è il punto zero di partenza. Ma l’opposizione non ha colto il fatto che i dipartimenti interaziendali, per esempio, servono ad abbattere le liste d’attesa. Fare prevenzione significa evitare che la gente nei territori invada i pronto soccorso». Assente in Aula la presidente della Regione Alessandra Todde, che dopo il via libera ha pubblicato un post: «La sanità sarda cambia rotta, si apre una nuova fase, restituendo certezze ai cittadini, potenziando i servizi di cura e assistenza, rafforzando il legame tra ospedali e territorio, il tutto con una gestione più efficiente delle risorse e delle competenze».

Accorpamenti

Per giustificare lo spoils system, nella riformina sono apportate una serie di modifiche al sistema sanitario regionale. Le più importanti riguardano i trasferimenti del Microcitemico dalla Asl 8 di Cagliari all’Arnas Brotzu (nonostante la forte contrarietà del personale dell’Antonio Cao) e dell’Ospedale Marino di Alghero dall’Aou di Sassari alla Asl 1. Non abbastanza, ha sostenuto anche ieri Fausto Piga (FdI), per motivare un commissariamento della portata di quello previsto in legge. Polemiche sul ruolo dell’Ares, l’Azienda regionale della Salute nella quale vengono accentrate molte funzioni. Troppe, a tal punto che sarebbe forte il rischio di impugnazione.

Hanno fatto discutere gli emendamenti della Giunta sull’istituzione di centri e dipartimenti regionali per la prevenzione, la salute mentale e le dipendenze.

Il nodo coperture

Non sono a costo zero (gli impegni di spesa ammontano a 600mila euro), come dovrebbe essere – ritiene il centrodestra –quando la Regione non ha un bilancio approvato. Da qui il ricorso della minoranza alla sospensiva prevista dal regolamento, con richiesta (respinta dall’Aula) di ritorno in commissione degli emendamenti in questione. Ma, ha precisato l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, «gli oneri sono a valere non sul bilancio della Regione, bensì su quello delle aziende sanitarie».

Via libera anche ai correttivi dell’esecutivo sull’articolazione al Brotzu dell’Ospedale dei bambini con funzione di coordinamento della rete pediatrica regionale, e sull’avvio del percorso, sempre al Brotzu, per il riconoscimento ministeriale di un Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) delle malattie rare. Scintille sull’articolo chiave sui commissariamenti. «Lo spoils system in sanità non esiste, la norma è illegittima», hanno tuonato i consiglieri di minoranza.

Pochissimi gli interventi della maggioranza. A margine dei lavori la presidente della sesta commissione Carla Fundoni (Pd) ha detto che «è stato un iter molto lungo, ma produttivo. Questo è solo il primo step di un lungo percorso. Successivamente, con altre proposte di legge anche sulla scia del lungo ascolto in commissione, potremo dare altre risposte agli operatori e ai pazienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA