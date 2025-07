Riforma Rai, è corsa contro il tempo L’opposizione lancia il «testo unitario» 

Autonomia dall'esecutivo di turno, certezza di risorse, estensione del mandato del cda: potrebbe partire da qui il dialogo tra maggioranza e opposizione sulla riforma della Rai. L’orizzonte temporale è risicato: l’8 agosto è prevista l’entrata in vigore del Media Freedom Act, la normativa europea che prescrive che venga garantita l’indipendenza dei servizi pubblici dai governi. Martedì si riunirà il Comitato ristretto della commissione Lavori Pubblici del Senato, chiamato a redigere un testo unificato da adottare entro la pausa estiva. Intanto si apre il cantiere delle opposizioni: obiettivo è «un testo unitario che faccia sintesi delle diverse proposte già presentate autonomamente dai gruppi parlamentari, da sottoporre al Parlamento per aprire una vera sfida di merito alla maggioranza - che, come dimostra il perdurante stallo sulla nomina del presidente di garanzia della Rai, appare ancora priva di una linea comune e di una visione riformatrice condivisa».

