Riforma fiscale tra Irpef e flat tax: vantaggi per i redditi medio-alti 

Sulle nuove aliquote il professionista non ha dubbi: «Certo, il ritorno ai tre scaglioni garantirà risparmi alle fasce di reddito medio alte, ma non danneggerà nessuno, cercando di raggiungere d’altra parte obiettivi governativi già annunciati da tempo: favorire la crescita economica anche allentando la leva fiscale per le imprese».

Se il tutto si trasformerà in vantaggi concreti per la cittadinanza o nell’ennesimo buco dell’acqua fatto nel tentativo di ammodernare l’universo fiscale italiano lo vedremo solo l’anno prossimo, nel mentre però le prime proiezioni sui nuovi regimi fiscali in arrivo sono state già fatte per la gioia di alcuni (soprattutto i redditi medio alti) e la delusione di altri.

L’elenco delle novità è tanto lungo quanto potenzialmente rivoluzionario: il ritorno alle tre aliquote Irpef, una flat tax estesa a tutti i contribuenti, Iva azzerata per i beni di prima necessità e sanzioni più blande per i contribuenti che si sono trovati impossibilitati a pagare o le imprese che collaborano.Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale approvata dal Governo per ora è solo sulla carta, ma secondo gli stessi rappresentanti dell’Esecutivo «riscrive completamente l’attuale sistema tributario varato negli anni ‘70».

Soddisfazione

Tra i più caldi sostenitori della riforma ci sono di sicuro loro: i commercialisti, da cui tra l’altro è partito in questi mesi più di un suggerimento inserito poi nel testo definitivo. «Il disegno di legge ha di sicuro un pregio», sottolinea subito Alberto Vacca, presidente dell’Ordine dei commercialisti cagliaritani, «ossia quello di riordinare e semplificare un sistema tributario che ha urgenza di essere aggiornato».

Simulazione

Intanto la Fondazione nazionale commercialisti ha fatto alcune simulazioni relative all'Irpef netta per tre diverse tipologie di reddito (dipendente, pensionato e autonomo) e quattro diverse soglie reddituali (20mila, 35mila, 50mila e 60mila euro), ipotizzando tre scenari e mettendoli a confronto con la situazione attuale, caratterizzata da 4 aliquote.

Dalle prime stime i redditi più bassi, quelli da 20mila euro, potrebbero subire una perdita pari a 150 euro oppure arrivare a risparmiare fino a 100 euro, mentre per le fasce alte, da 50 e 60mila euro, il beneficio è assicurato, e va da un minimo di 260 euro fino ad un massimo di 1.150 euro all’anno.

Il Governo per l'intera trasformazione del fisco si è dato due anni di tempo, ma punta a mettere in moto già dal 2024: la nuova Irpef immaginata dall'esecutivo passerà da 4 a 3 aliquote, con un sensibile ampliamento del primo scaglione (quello al 23% fino a 15mila euro di reddito), con l'obiettivo - questa la volontà espressa dalla premier Giorgia Meloni - di ricomprendere molti lavoratori dipendenti. I numeri ancora non ci sono, ma già circolano diverse ipotesi.

Ipotesi

Una prima ipotesi, più costosa, con l'abbassamento di sette punti della terza aliquota (23% fino a 15mila euro; 28% fino a 50mila; 43% oltre 50mila), si tradurrebbe addirittura in una perdita annua, pari a 150 euro, per un reddito da 20mila euro; si avrebbe invece un risparmio per gli altri scaglioni, ma con forti differenze: appena 100 euro per chi dichiara 35mila euro e addirittura 1.150 euro per i redditi più alti.

In un secondo scenario meno costoso (23% fino a 28mila; 33% fino a 50mila e 43% oltre 50mila) si avrebbe un guadagno per tutti, dai 100 euro per un reddito da 20mila euro ai 400 euro per chi dichiara 35mila euro, fino ai 700 euro dei redditi più alti.

Una terza ipotesi, ancora meno costosa (23% fino a 28mila, 35% fino a 50mila e 43% oltre 50mila), garantirebbe 100 euro di risparmio per la fascia più bassa e 260 euro per tutti gli altri redditi oltre 28mila euro.

Valutazioni

In generale, sintetizza la Fondazione nazionale commercialisti, «le modifiche ipotizzate comportano guadagni in valore assoluto maggiori per i redditi più alti per via della struttura progressiva dell'Irpef a scaglioni, ma in termini relativi, i guadagni sono maggiori per le fasce più basse». In ogni caso l'effetto finale, puntualizza la Fondazione, «dipenderà dalle modifiche eventualmente apportate alla no tax area e al sistema delle detrazioni e delle altre spese deducibili che potranno incidere in maniera significativa anche sui redditi più elevati a seconda delle scelte operate». .

