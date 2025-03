Riforma delle Asl, la Cisl contro la Giunta Todde  «Una legge inadeguata» 

Sul fronte della sanità, la maggioranza che governa la Regione è lacunosa, fa l’esatto contrario di quanto indicato nel programma elettorale, mentre il piano di riordino è inadeguato perché non offre soluzioni ai problemi delle liste d’attesa, di un accesso ai servizi sanitari sempre più diseguale, di molti cittadini costretti a spostarsi fuori Regione per ricevere cure migliori. Fnp Cisl Pensionati critica molto duramente la riforma approvata nei giorni scorsi in Consiglio regionale.

Congresso

L’ha fatto ieri al T Hotel di Cagliari nella prima delle due giornate dedicate al dodicesimo congresso regionale (“Il coraggio della partecipazione. Responsabilità sociali e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa”). «Viviamo in una società in continua evoluzione, dove la sanità e i servizi sociali devono adattarsi per rispondere alle esigenze di una popolazione che vive più a lungo e necessita di cure sempre più specializzate e accessibili», sottolinea Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl Sardegna, «e per garantire un sistema equo ed efficiente, servono investimenti mirati e una migliore organizzazione dell’assistenza, affinché nessuno sia lasciato indietro».

Per Mimmo Contu, segretario regionale Fnp Cisl Pensionati, «l’operato della Giunta Todde in materia sanitaria è lacunoso e noi lanciamo un appello all’unità di tutte le forze politiche per affrontare l’emergenza della sanità in Sardegna».

Proposte

Ieri il sindacato ha proposto di incrementare le risorse e migliorare l’accesso alle cure; riformare la rete ospedaliera e la medicina territoriale; investire nella formazione e nel reclutamento del personale sanitario; la revisione dell’accordo Stato-Regione; innovazione e digitalizzazione del sistema sanitario e introduzione della telemedicina, implementando gli strumenti per migliorare l’accesso alle cure, soprattutto nelle aree più isolate.

I numeri

La Sardegna si colloca al quart’ultimo posto tra le Regioni italiane per efficienza e dotazione sanitaria, è stato ricordato al congresso. Sono solamente 2,8 i posti letto in specialità ad elevata assistenza ogni 10mila abitanti: la Regione è lontana dagli standard richiesti per rispondere alle emergenze e ai bisogni di cura più complessi. Appena l’1,7% degli anziani riceve assistenza domiciliare integrata e solo il 14,8% dei pazienti si dichiara poco o per niente soddisfatto dell’assistenza ospedaliera ricevuta. Il 12,3% dei sardi – la percentuale più alta in Italia - rinuncia alle prestazioni sanitarie a causa dell’inefficienza delle strutture, dei costi elevati e delle lunghe liste d’attesa. Affrontando disagi personali e familiari, con un aggravamento delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari che penalizzano chi non può permettersi di spostarsi. Gli anziani sono davvero la parte più fragile della società sarda. «Occorre favorire l'integrazione sociosanitaria. La Regione lavori ad un piano per l’invecchiamento attivo, attuando la riforma della non autosufficienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA