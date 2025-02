«Riforma della sanità sarda in Aula a fine mese» 

Sulla riforma della sanità la maggioranza tiene la barra dritta. La fase delle audizioni in sesta commissione è arrivata quasi a conclusione. Ieri sarebbe dovuto essere l’ultimo giorno, poi però i membri di opposizione del parlamentino hanno sottolineato la necessità di ascoltare i direttori generali delle aziende sanitarie. E la presidente Carla Fundoni (Pd) non si è tirata indietro, calendarizzando la seduta con i dg per domani. Ad ogni modo, l’obiettivo è quello di concludere l’esame del testo entro la prossima settimana. Dopodiché - trascorsi i dieci giorni che il centrodestra ha il diritto di chiedere per stilare la relazione di minoranza, ma anche i quindici necessari al Consiglio delle autonomie locali per formulare un parere – il parlamentino potrà finalmente licenziare il provvedimento e trasmetterlo all’Aula. Dove potrebbe approdare già il 28 febbraio.

«Portare il testo in aula entro la fine del mese? Sì, stiamo cercando di accelerare, anche per venire incontro alla richiesta in questo senso della presidente Alessandra Todde», ha confermato Fundoni. Che fa anche un bilancio del ciclo di audizioni delle ultime due settimane: «Ringrazio tutti i componenti della commissione perché abbiamo fatto davvero un buon lavoro. C'è unità d'intenti, sono sicura che otterremo il testo migliore da portare in Aula per la discussione».

L’opposizione resiste

Qualche frizione in realtà ieri c’è stata. Fosse stato per la maggioranza, l’esame del testo sarebbe cominciato già ieri, poi il centrodestra ha insistito sui dg delle Asl, grandi assenti nelle convocazioni della commissione, e molto interessati al testo, visto che la riforma prevede l'azzeramento degli attuali vertici delle aziende: «È una richiesta che avevamo avanzato da tempo, quando si stavano calendarizzando le audizioni», ha spiegato il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, che comunque conserva il giudizio negativo sul testo della riforma: «Non credo che il dl 40, anche modificato, possa essere la soluzione dei problemi della sanità sarda. Siamo pronti a lavorare per migliorarlo, ma pensiamo che la gente si aspetti non la solita riforma di sistema bensì risposte su liste d’attesa, medicina territoriale, e su qualcosa che possa sgravare gli ospedali dal sovraccarico che stanno vivendo».

I cambiamenti

In Aula dovrebbe arrivare il testo approvato dalla Giunta ad agosto, quello che prevede il ritorno del Microcitemico nell’orbita del Brotzu, e dell’ospedale di Alghero sotto l’influenza della Asl di Sassari. E in Aula arriverà il maxi emendamento della Giunta (probabilmente entrerà spacchettato) che, tra le altre cose, prevede mission diverse per tutti gli ospedali, dipartimenti ad hoc per la prevenzione, la salute mentale e la riabilitazione, la rivisitazione di tutto l’apparato dell’emergenza-urgenza, la costituzione di un Ospedale dei bambini in seno all’Arnas Brotzu che potrà diventare Ircss (Istituto di ricovero a cura e carattere specifico) per la pediatria e le malattie rare. Ancora: l’attivazione della funzione di Medicina nucleare presso l’ospedale di Nuoro. Ieri, intanto, sono stati sentiti l’associazione diabetici, comitati per la sanità pubblica, il tribunale del malato e ilo provveditore della sanità penitenziaria. (ro. mu.)

