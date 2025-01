Riforma della Sanità, fibrillazioni in maggioranza 

Sembrava cosa fatta: in Aula, prima la manovra poi la sanità. E invece no. Ora in maggioranza si spinge di nuovo per approvare il più presto possibile il disegno di legge per il commissariamento di tutte le Asl. Ma non tutti sono d’accordo.

Frizioni

D’altra parte la nuova linea è figlia di un mini vertice tra la presidente della Regione, il presidente dell’Assemblea e segretario del Pd Piero Comandini, e il capogruppo Dem Roberto Deriu. E c’è chi – Francesco Agus dei Progressisti – chiede che una decisione del genere sia frutto di una riunione di maggioranza collegiale. Deriu, dal canto suo, ieri ha dichiarato a Videolina che «la Finanziaria non può attendere, noi dobbiamo approvare la legge sulla sanità proprio perché incombono i termini del bilancio e dobbiamo rispettare quelle tappe. Sulla sanità abbiamo ribadito il nostro impegno a fare presto». Il parlamentino, ha ricordato Agus, «sta procedendo a una fitta serie di audizioni, non avara di spunti che porterà la maggioranza a una riflessione sul testo». Ciò detto, «le commissioni possono lavorare in parallelo ed è necessario dare alla Sardegna il prima possibile un bilancio e la possibilità di spendere appieno le risorse anche per il bene della sanità. È chiaro però che tutte le decisioni devono essere precedute da un vertice di maggioranza in cui decideremo le priorità». Da parte sua, la minoranza resta in pressing sulla Finanziaria. Per il capogruppo di FdI Paolo Truzzu «il rischio di sforare con il terzo mese di esercizio provvisorio non è più un’eventualità ma un dato oggettivo». E il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca dice: «Il testo di riforma sanitaria della Giunta non è pronto, ecco perché insistiamo per mettere prima di tutto al sicuro i conti della Regione».

Ieri in sesta commissione sono stati ascoltati i sindaci di Olbia, Alghero, Ozieri, San Gavino e l’assessora alla Sanità di La Maddalena. Tutti hanno evidenziato problematiche legate alla gestione della sanità sul territorio, ma anche del ridimensionamento dell’Areus a vantaggio di maggiori autonomie decisionali delle singole Asl. Si è discusso anche di infrastrutture: nel caso di Alghero si è registrata la richiesta per la realizzazione di un nuovo ospedale che accorpi compiti e funzioni del Civile e del Marino.

Nomenclatore tariffario

Intanto, a proposito del nomenclatore tariffario, l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha ricordato che «quello in vigore dal 30 dicembre è un tariffario provvisorio, e che ci sono quattro commissioni paritetiche pubblico-private al lavoro per armonizzare codici laddove necessario, in vista del vero tariffario». Sulle strutture accreditate, «chi era accreditato, continua a esserlo per le prestazioni rimaste identiche. Per quelle nuove, è evidente che gli operatori dovranno accreditarsi». (ro. mu.)

