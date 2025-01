Riforma della sanità, Bartolazzi in commissione 

Sanità ancora prioritaria nell’agenda della maggioranza. Almeno fino a contrordine, nel caso si decidesse invece di esaminare in velocità la prima manovra finanziaria della legislatura. In ogni caso, nessuna battuta d’arresto per la riforma funzionale approdata in sesta commissione guidata da Carla Fundoni (Pd). Oggi sarà ascoltato l’assessore Armando Bartolazzi, mentre ieri è stato programmato un nutrito ciclo di audizioni. Tra gli altri, saranno sentiti la prossima settimana i sindacati, gli ordini professionali di medici e infermieri, i rettori delle Università, l’Anci, le conferenze socio sanitarie territoriali.

Già oggi l’assessore risponderà sul maxi emendamento che la Giunta ha presentato al disegno di legge approvato ad agosto. In particolare sulla proposta di mantenere la struttura delle otto Asl e di istituire un Ircss delle malattie genetiche rare al Brotzu, ma anche sulle idee rilanciate dal Pd all’ultima direzione di Oristano, soprattutto sui problemi da affrontare per adesso non contemplati nel testo all’attenzione della commissione: il finanziamento del sistema sanitario regionale con superamento del modello basato sulla spesa storica, la formazione dei medici e di tutte le figure sanitarie, la riorganizzazione territoriale, le liste d’attesa per le quali occorre una terapia choc, il sistema dell’Areus. Proposte per le quali i Dem chiederanno dei riferimenti sul testo di riforma. (ro. mu.)

