Riforma della sanità, attriti in maggioranza: ci crede solo il M5S 

Fin dall’inizio della storia la maggioranza si è data una regola: comunque, si continua a lavorare come se non fosse accaduto nulla di rilevante, come se la presidente della Regione non rischiasse di decadere, trascinando con sé tutta l’Assemblea sarda, per effetto dell’ordinanza ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello. Ed è per questo che per oggi alle 10.30 è confermata la tradizionale conferenza stampa di inizio anno del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, che illustrerà l’attività 2024 di questa XVII legislatura. Comincia in questo modo una settimana che non sarà facile per centrosinistra e M5S.

I rischi

Da domani, infatti, riparte in commissione Sanità la processione di tutti coloro che devono essere ancora ascoltati sulla riforma funzionale della Giunta. Sinora le audizioni sono andate malissimo: sindacati e ordini di medici e infermieri hanno bocciato senza appello il testo approvato ad agosto ma che dovrebbe essere arricchito con un maxi emendamento dell’esecutivo. In maggioranza, da qualche giorno, si sta facendo strada l’ipotesi che alla fine questa riforma non andrà in Aula. Solo il M5S (il partito della governatrice Alessandra Todde) non intende fare passi indietro. Roberto Li Gioi l’ha ribadito anche nei giorni scorsi quando si discuteva dell’opportunità di dare priorità alla Finanziaria 2025. Alla fine si è optato per concludere in sesta commissione l’iter sulla riforma, e poi si passerà all’esame della manovra. Ma se è sicuro al cento per cento che la prima finanziaria della legislatura andrà in porto, lo stesso non si può sostenere della riforma sanitaria.

Nel frattempo sono al lavoro anche le altre commissioni. Si è già riunita la quarta per ascoltare l’assessora ai Trasporti Barbara Manca sul nuovo bando della continuità territoriale, mentre nel parlamentino delle Riforme sono incardinate due leggi importanti: la proposta di legge nazionale per il ritorno all’elezione diretta di presidenti e Consigli regionale, l’istituzione del comparto unico. E in seconda commissione Cultura l’assessora all’Istruzione Ilaria Portas ha annunciato che la Giunta è pronta a impugnare anche l’ultimo decreto del Governo sul dimensionamento scolastico.

I tempi

Poi ci sono tutte le questioni legate al caso della decadenza della presidente. Alcuni dei consiglieri nei giorni scorsi impegnati nelle commissioni, hanno lavorato contemporaneamente alla ricerca di una via d’uscita che possa salvare il seggio a tutti. Ora tutti sono in attesa che Alessandra Todde presenti ricorso al tribunale di primo grado. Lo farà probabilmente venerdì, comunque alla fine di questa settimana. Dopodiché dovrebbe riferire in Aula: in quell’occasione, i partiti del Campo largo chiederanno alla presidente e alla Giunta di impegnarsi a presentare anche ricorso alla Corte Costituzionale (sollevando il conflitto di attribuzioni con lo Stato).

Sempre alla fine di questa settimana, la Giunta Todde dovrebbe approvare la legge di bilancio.

