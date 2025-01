Riforma della sanità, al via l’iter ma la minoranza frena: «Inopportuno, meglio mettere al sicuro il bilancio» 

Come annunciato, il caso decadenza non ha frenato i lavori del Consiglio, dove ieri ha preso il via l’esame della riforma funzionale della sanità con l’audizione dell’assessore Bartolazzi in sesta commissione. Ovviamente, tra le forti perplessità della minoranza. «Mi sembra assurdo che in un momento come questo ci si voglia impelagare in una riforma epocale della sanità e non si pensi, invece, a mettere in sicurezza i conti della Regione facendo rapidamente una finanziaria tecnica che ci lasci tranquilli», ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu. «Perché oggi - ha aggiunto - nessuno di noi può dire che cosa succederà». Sulla stessa linea il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: «Prima di affrontare un discorso così importante come quello della sanità, prima bisogna chiarire la posizione sulla decadenza». Anche per Antonello Peru, di Sardegna al centro 20Venti, la strada da seguire è un’altra: la manovra tecnica. «Questo è un momento delicato, si devono mettere in sicurezza i conti della Regione portando immediatamente in commissione prima e in Aula poi la legge finanziaria». Dopo i lavori della commissione, i capigruppo di opposizione hanno formalizzato la richiesta che la presidente della Regione Alessandra Todde riferisca in Aula sul caso della decadenza.

Dalla maggioranza del Campo largo si insiste sulla necessità di evitare comunque la paralisi. «Sarebbe inaccettabile», ha spiegato il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «che, dato il periodo problematico, le istituzioni regionali, quindi istituzioni di rango costituzionale, decidessero di incrociare le braccia. Questo non sarebbe tollerabile e non sarebbe neanche giusto». E anche Roberto Deriu, capogruppo del Pd, ha osservato: «Una volta che abbiamo accertato che il problema (dell'ordinanza, ndr) non ha dei confini certi, abbiamo ritenuto di far riprendere il lavoro di tutte le commissioni, dell'intero Consiglio, perché oggettivamente non si può sospendere la vita istituzionale per un tempo indefinito».

L’audizione

E infatti ieri l’assessore Bartolazzi ha potuto illustrare il ddl già approvato ad agosto, ma che la Giunta punta a migliorare con un emendamento non ancora presentato. «Si tratta di una riforma marcatamente funzionale, che nasce dalla raccolta dei dati che ho messo insieme sentendo i sindaci, gli stakeholders, i sindacati», ha esordito in commissione. Poi una premessa: «Ho riscontrato nella sanità sarda molta disorganizzazione nell’erogazione dei servizi ma è superabile. Siamo ultimi in Italia per quanto riguarda l'erogazione dei Lea, a fronte di notevoli risorse economiche a disposizione. Ho poi constatato che il territorio non parla con gli ospedali e le aziende ospedaliere. Abbiamo toccato il fondo e non si può che migliorare». Sul commissariamento delle direzioni generali: «È funzionale ai miglioramenti che prevediamo e si farà se ci saranno i presupposti. E se ci saranno professionisti disposti a prendersi in carico un progetto difficile come questo». Quanto ai tempi, «per le tempistiche normative e legislative non saprei. Per quanto riguarda la possibilità di attivare la riforma, i tempi saranno medi lunghi, perché è una riforma sostanziosa».

