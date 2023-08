«Riforma della giustizia? Serve condivisione»  

C’è sempre più un autentico slancio verso l’occulto inteso come una frontiera da conquistare e da valicare, ma per quanto mi riguarda, non sono mai andato da un mago e non ho mai partecipato ad una seduta spiritica. L’esperienza più estrema che mi sono concessa è stata farmi leggere la mano per strada da una zingarella». Ride lo scrittore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo parlando del suo romanzo “Colpo di ritorno” (Einaudi), quarto della serie del contino Manrico Spinori. De Cataldo sarà in Sardegna il 25 agosto a Santa Lucia di Siniscola e il 26 a Cala della Torre (La Caletta) per la rassegna Dialoghi con l’autore, il 27 a Stintino e il 28 a Porto Torres per il Festival Éntula.

In questo nuovo giallo la vittima è il mago Narouz, persona equivoca, dispensatore di filtri d’amore e di numeri vincenti a vip e politici. Con le sue indagini il serioso sostituto procuratore suscita un vespaio perché nell’elenco dei clienti del mago sono inclusi anche due politici, attrici e volti televisivi di rilievo. Tra loro si cela l’assassino?

De Cataldo: chi ricorre ai maghi è un superstizioso o un debole?

«C’è una quota di disperazione diffusa, di debolezza, dolore. Pure il famoso Cesare Lombroso quando perse un figlio cominciò a frequentare le sedute spiritiche. C’è un mondo cialtronesco che si agita dietro tutto questo, ma c’è anche la nostra grande, invincibile voglia di esplorare l’ignoto e l’incapacità di adattarci ai limiti della materia».

A un certo punto, Manrico si lamenta: le intercettazioni non sono più di grande aiuto alle inchieste e dà la colpa alle fiction tv che stanno allevando una generazione di perfetti criminali.

«Ho rubato questa battuta-riflessione a un romanzo di alcuni anni fa di James Patterson, scrittore americano molto popolare. Lui la fa dire a dei poliziotti ma chiunque oggi sa come comportarsi – grosso modo – in un’inchiesta per omicidio grazie alle fiction. Lo sappiamo noi, lo sa lo Stato, lo sanno i buoni ma lo sanno anche i cattivi. Le intercettazioni servono, quella di Manrico è una battuta, però è vero che a ogni mossa corrisponde una contromossa. Più cerchiamo penetranti strumenti di inchiesta e più i cattivi sono attenti».

Da ex magistrato, cosa ne pensa della recente riforma della giustizia?

«Sarebbe interessante discutere, ma ci vogliono delle condizioni. Quando un ministro dice “i magistrati non devono mettere bocca”, salta la condizione principale che è quella della disponibilità al dialogo. E questo non è accettabile. Persino il codice Rocco entrò in vigore dopo un lungo periodo di discussione in cui erano coinvolti professori universitari, avvocati e magistrati: e c’era un regime autoritario. Potrei dire che ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi in questa riforma, ma dovrei avere un interlocutore che accetta la mia opinione. Mi pare però che le opinioni divergenti non siano accettate. Sono un po’ pessimista su questo contesto. Bisognerebbe mettersi intorno a un tavolo, giudici, politici, avvocati, il personale che lavora negli uffici giudiziari e anche gli economisti, perché la giustizia ha un costo e bisognerà cominciare ad affrontarlo per arrivare a delle soluzioni condivise. Ma attenzione: non mi pare che a livello politico ci sia grande volontà di condivisione».

Dal suo “Romanzo criminale” in poi, Roma è sempre lo scenario delle sue storie.

«Roma si prende o si lascia così com’è. La grandezza, la storia il peso e l’eredità della memoria sono il grande limite di Roma. È difficile immaginare qualcosa di nuovo in un posto dove non si può spostare praticamente nulla, perché ogni pietra parla del passato e va preservata. Io adoro questa città per la bellezza dei suoi luoghi, e anche perché esistono ancora delle sacche di romani affettuosi, ironici, un po’ superficiali se vogliamo, ma “animali” di profonda saggezza che non “ringhiano”. Detesto la volgarità delle classi dirigenti, l’eterna romanità gaudente, quella che fin dalle cene di Trimalcione è stata l’anima nera di questa città.»

