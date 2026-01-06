Riforma della giustizia Nordio, incontri pubblici in piazza Satta 

Incontri pubblici contro la riforma della giustizia Nordio-Meloni sono in programma il 10, 17 e 24 gennaio. Li promuove il movimento “Progetto per Nuoro”, guidato dalla consigliera comunale Lisetta Bidoni. L’appuntamento è nella sede di piazza Satta, dalle 16 alle 19.30. «Progetto per Nuoro - spiega Bidoni - cogliendo la sollecitazione del gruppo di giuristi e per dare la possibilità alla comunità nuorese di essere protagonista consapevole e far sentire la propria voce, organizza nella sede incontri pubblici per approfondire i temi e sostenere il referendum, firmare e respingere la modifica costituzionale». Quindici giuristi hanno promosso un referendum confermativo contro la riforma Nordio-Meloni (separazione delle carriere tra giudici e pm, sdoppiamento del Csm e istituzione di un’Alta Corte disciplinare).

A oggi sono state raccolte circa 250 mila firme sulle 500 mila necessarie per richiedere la consultazione.

