Riforma del fisco, parte l’esame in Senato 

Una riforma strutturale del fisco, che punta a intervenire su tutti i principali aspetti del sistema tributario, a cominciare dalla detassazione di tredicesime e straordinari per finire al riordino delle tasse automobilistiche. Il disegno di legge delega fiscale, una delle riforme bandiera del governo Meloni, entra nella fase finale con l’avvio dell'esame da parte del Senato. Dopo il via libera della Camera una settimana fa, l’obiettivo del governo è chiudere l'iter prima della pausa estiva, per poter lavorare ai primi decreti attuativi da settembre e rendere le nuove misure operative già a partire dal 1° gennaio.

La delega approvata dai deputati introduce le prime novità nel sistema fiscale italiano, contenute in 20 articoli. C'è anche uno strumento di lotta all'evasione: il fisco propone un concordato preventivo a professionisti, mini-imprese e partite Iva, per recuperare Irpef e Irap non dichiarati. Non c'è, per ora, la “pace fiscale” proposta dal vicepremier Matteo Salvini. Un’idea che potrebbe spuntare come emendamento, ma che per ora continua a far discutere.

La delega fiscale che approda al Senato dovrebbe essere modificata nella sua seconda parte (capitoli dal 13 al 20) e in particolare su tributi locali, riscossioni e sanzioni. Blindata dovrebbe invece essere la detassazione di straordinari e tredicesime per i redditi più bassi, così come la possibilità di rateizzare l’acconto delle tasse di novembre e di ridurre la ritenuta d'acconto per gli autonomi. C'è poi la flat tax incrementale per gli autonomi, mentre resta in stand by quella per i dipendenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA