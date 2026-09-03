Riforma dei Parchi, allarme rosso per Porto Conte 

Il Parco di Alghero non sarà più soltanto degli algheresi? È attorno alla futura governance di Porto Conte che si accende lo scontro politico tra centrodestra e maggioranza. La bozza di riforma regionale ridisegna infatti gli equilibri dell’ente: al Comune resterebbe il 52 per cento del peso decisionale, mentre il restante 48 per cento sarebbe diviso tra Regione, Città metropolitana di Sassari e Forestas. Per l’opposizione è uno scippo ai danni della città; per la maggioranza, invece, Alghero continuerà ad avere un ruolo centrale e potrà contare su una struttura più forte e maggiori risorse. «Domani quasi metà del peso decisionale verrebbe attribuito a soggetti esterni», sostengono i capigruppo di centrodestra. «Il Parco è nato dalla volontà degli algheresi e deve rimanere di Alghero», incalzano. La maggioranza respinge l’allarmismo preventivo e fa notare che la riforma riguarderò tutti i parchi regionali. In ogni caso gli atti fondamentali, come il Piano del Parco, dovrebbero ottenere il parere e il voto obbligatorio del Consiglio comunale, al quale spetterebbe anche l’individuazione della Giunta esecutiva. «Alghero sarà protagonista del nuovo assetto», assicurano gli alleati del sindaco Cacciotto, secondo cui ci saranno maggiori risorse. (c. fi.)

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