Riforma degli scali portuali, spunta il modello spagnolo «Un ente statale di controllo» 

Per la riforma dei porti che il governo Meloni vuole presentare dopo la prossima estate si guarda al modello della Spagna che abbina la centralità dello Stato all’autonomia di alcune città. Il proposito è stato annunciato dal viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi nel convegno indetto da Assiterminal, l’associazione dei terminalisti portuali.

I temi del convegno

La riforma si inserisce in un più ampio “piano nazionale del mare” che riguarda anche la definizione delle competenze all’interno delle Zee, le zone economiche esclusive, aree che si possono estendere sino a duecento miglia nautiche dalla linea di base, in una superficie di mare adiacente alle dodici miglia delle acque territoriali. Ed è stato Zeno D’Agostino, presidente di Espo, l’associazione dei porti europei, a ricordare che l’Algeria ha portato la propria Zee ai confini col mare della Sardegna: «Dobbiamo capire quali sono le competenze», afferma D’Agostino, «le Zee sono tratti di mare importanti e non devono diventare immensi parchi eolici come sta accadendo a Rotterdam dove undici ettari di mare saranno occupati da pale per la produzione di idrogeno». Un fenomeno che più del Nord Europa sta interessando il Mediterraneo. «Se l’Algeria rivendica il mare sino a Oristano è un problema che non deve riguardare solo la Sardegna ma tutta l’Italia», dice Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera.

Il modello Enac

Il viceministro Rixi spiega: «Il modello su cui stiamo lavorando è quello del “Puertos del Estado”, in modo che l’Italia possa mantenere il controllo pubblico sugli scali dando autonomia locale ad alcuni porti». Puertos del Estado è una società pubblica che coordina le 28 autorità portuali spagnole cui fanno capo 46 porti. L’ipotesi è che sia l’Assoporti a svolgere i compiti di pianificazione e di controllo, come l’Enac per il trasporto aereo. Zeno D’Agostino sposa il modello spagnolo: «In Germania o in Belgio si può concedere una forte presenza del soggetto istituzionale perché lì ci sono due o tre porti in tutto. Con tanti scali marittimi come in Spagna o in Italia è più difficile fare sintesi. I dragaggi nel Nord Europa sono la normalità perché i loro sono porti fluviali e quindi scavare i fondali è un’attività di interesse pubblico; da noi i dragaggi sono considerati qualcosa che va a vantaggio del concessionario del porto».