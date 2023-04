Riflettori sulla nautica in Gallura 

Cinque giorni dedicati alla nautica, tra gli ultimi modelli da sogno da toccare con mano e analisi economiche su un settore in continua crescita che vede nella Gallura un’eccellenza nazionale tra il distretto produttivo di Olbia e i prestigiosi approdi turistici. La seconda Fiera nautica della Sardegna che quest’anno si tiene alla Marina di Porto Rotondo si apre domani e andrà avanti fino al 25 mentre in contemporanea alla prima giornata a Porto Cervo si discuterà del segmento di lusso.

La Fiera

La scommessa lanciata lo scorso anno dall’Assessorato regionale al Turismo e dal Cipnes alla Marina di Olbia è stata vinta e la Fiera sarda diventa una realtà consolidata. Saranno 150 le imbarcazioni esposte, a terra e a mare, con le griffe dei grandi marchi internazionali e quelli delle tante eccellenze sarde mentre nei 130 stand a terra i visitatori potranno curiosare tra servizi e prodotti dedicati al mare. Come lo scorso anno la fiera è inserita nel programma Insula e un ampio spazio è dedicato alle produzioni artigianali sarde, all’enogastronomia, all’arte e allo spettacolo in un contesto, quello di Porto Rotondo, che con l’evento dà il via ufficiale alla stagione turistica. L’inaugurazione è prevista per le 11 con il presidente della Regione Christian Solinas, l’assessore al Turismo Gianni Chessa e il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. La fiera resterà aperta tutti i giorni dalla 10 alle 20. I talk, in programma dal 22 al 25 aprile, con numerosi e qualificati relatori, toccano tutti i temi cruciali del settore dalla formazione professionale alla sostenibilità, dalla sicurezza in mare all’internazionalizzazione. Lunedì mattina sarà presentato un report su nautica e portualità in Sardegna e in Gallura realizzato con l’apporto dell’intelligenza artificiale.

Versante lusso

Concentrato in un’unica giornata al Conference Center di Porto Cervo il “Forum del lusso possibile – lo yacht che verrà” organizzato da Federagenti e concentrato sulla grande nautica. I lavori inizieranno alle 9 e si concluderanno alle 13,30 con un focus anche sul distretto olbiese e sulle sfide dell’isola (con il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti e il presidente del Consorzio Costa Smeralda Renzo Persico). Chiuderà il Governatore Solinas, invitati (ma la partecipazione non è confermata) i ministri Santanchè e Musumeci. (c.d.r.)