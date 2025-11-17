Riflettori sulla Coppa Davis 

Nel dolce “day after” delle Atp Finals si fa la conta. Non dei danni, ovviamente, ma dei numeri. Quelli degli ascolti tv, per esempio che fanno della finale vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz la partita di tennis più vista della storia della televisione italiana: sette milioni di telespettatori (5,5 sulla Rai, 1,5 su Sky all’incirca) con uno share del 36,5 % che batte anche quello della Nazionale di calcio.

Le classifiche

La conta dei tornei vinti, invece vede Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a quota 24 totali, con l’altoatesino che ha vinto sei titoli nel 2025 e chiude da n. 2 a 550 punti dal n.1 spagnolo che ne ha conquistati 8, con 2 Slam a testa come nel 2024. Il 22enne di Murcia è il quinto nella storia del ranking Atp, dopo Federer, Nadal, Djokovic e Murray a concludere una stagione con più di 12mila punti all'attivo. Sul podio, ma staccatissimo, Alexander Zverev (5160 punti), poi Djokovic e Auger Aliassime (best ranking al n. 5. Per l'Italia c’è l’ottavo posto di Lorenzo Musetti, per la prima volta in Top 10 a fine anno.

La festa

La notte di festa di Jannik Sinner è cominciata già con l'inusuale esultanza al termine della finale, con l'azzurro che si sdraia a terra, come in Australia nel 2024, poi gli abbraccio allo staff, ad amici, parenti e alla fidanzata Laila Hasanovic. Poi le immagini diventate virali sui social hanno raccontanto dello spumante stappato negli spogliatoi con il team che salta assieme a lui e la coppa dei maestri in primo piano. Divertente il siparietto con Gianni Morandi. «Ti ho sentito. Mi hai portato fortuna», gli ha detto Sinner. «È un grande piacere», gli ha risposto il cantante. «In Italia c'è la Ferrari, Armani e te. Nel mondo ci sei solo tu. Grande, ti voglio bene».

Verso Bologna

Adesso però l’attenzione si sposta su Bologna dove oggi cominciano le finali di Coppa Davis. Il primo quarto è quello tra Francia e Belgio che comincia alle 15 sul greenset della SuperTennis Arena. Chi vince trova una tra Italia e Austria che giocano domani. Tra gli azzurri l’assenza di Sinner e Musetti non può non far contenti gli avversari: «Non è facile che, con la sostituzione di alcuni giocatori, la squadra possa mantenere la stessa forza: alla fine è meglio per noi», ha ammesso il capitano Jürgen Melzer (coetaneo e amico di Filippo Volandri), pur riconoscendo che «siamo gli sfavoriti della sfida, se ci concentriamo sui giocatori dell'Italia, e quelli che potrebbero sostituirli, hanno un ranking superiore». Quindi, ha aggiunto, «direi che le possibilità per noi sono leggermente aumentate, ma dobbiamo giocare nel modo migliore possibile».

Il programma

L’Italia ha convocato come singolaristi Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego e può contare sul doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che è reduce dalla semifinale delle Finals. Il miglior giocatore austriaco è Filip Misolic (79 Atp), gli altri sono Sebastian Ofner (134), Jurij Rodionov (177), i doppisti Lucas Miedler e Alexander Erler. Intanto, in vista del match di giovedì con la Repubblica Ceca, c’è ansia per conoscere le condizioni di Carlos Alcaraz, dopo il problema muscolare accusato nel match con Sinner. Un fastidio che, come ha riconosciuto con fairplay lo spagnolo, non lo avrebbe condizionato.

