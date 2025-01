Riflettori su sinner 

Gli Australian Open iniziano con due sconfitte azzurre. Buona prova per Matteo Gigante (bravo a qualificarsi), che ha lottato contro il francese Ugo Humbert, accreditato della quattordicesima testa di serie, prima di cedere 7-6 (5), 7-5, 6-4. Qualche rimpianto per il mancino romano (all'esordio nel main draw di uno Slam), che nel primo set è andato in vantaggio 5-2 nel tie break, prima di perderlo 7-5, mentre nel secondo è partito benissimo, strappando il servizio all'avversario nel quarto game e issandosi fino al 4-1. Sul 5-3, Gigante ha subito il controbreak, perdendo ancora una volta il servizio sul 6-5. Nel terzo set equilibrio fino al 4-4, quando il transalpino ha trovato il break decisivo. Finisce in meno di due set l'avventura di Luciano Darderi, che per problemi alla spalla destra si ritira sotto 6-3, 4-1 contro lo spagnolo Pedro Martinez.

Bene Sabalenka e Zverev

Cade la prima testa di serie nel tabellone femminile. È la ceca Linda Noskova, numero 29 del torneo, sconfitta 5-7, 6-3, 6-4 dalla danese Clara Tauson. Esordi vincenti, tra le donne, della numero 1 del tabellone Aryna Sabalenka, campionessa 2024 (6-3, 6-2 sulla statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli Us Open 2017) e della numero 5 Qinwen Zheng (7-6, 6-1 alla qualificata romena Anca Todoni) e, tra gli uomini, per la testa di serie numero 2 Alexander Zverev (triplo 6-4 sul francese Lucas Pouille) e per la 6 Casper Ruud (6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1 sullo spagnolo Jaume Munar).

Notte e colazione

E Jannik Sinner ha esordito nella notte agli Australian Open. Il numero 1 del mondo, campione uscente della manifestazione, ha giocato il secondo match in programma sulla Rod Laver Arena contro il cileno Nicolas Jarry. Una sfida ovviamente molto attesa dagli appassionati azzurri. Primo impegno anche per Fabio Fognini, che ha sfidato il bulgaro Grigor Dimotrov (numero 10 del seeding) e le azzurre Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, opposte, rispettivamente, alla russa Diana Shnaider (testa di serie numero 12) e alla bielorussa Vika Azarenka (numero 21 e vincitrice qui nel 2012 e nel 2013). In campo nella notte anche la numero 2 femminile Iga Swiatek (contro la ceca Katerina Siniakova) e, non prima delle 9 ora italiana, Carlos Alcaraz (contro il kazako Aleksandr Shevchenko) e Nole Djokovic (opposto allo statunitense Nishesh Basavarredy).



RIPRODUZIONE RISERVATA