Riflettori su Battocletti ad Alà dei Sardi 

Anche se in tanti stanno lavorando sodo da diversi giorni, Alà dei Sardi si sveglierà presto domani. Alle 9 al campo di Sas Seddas cominceranno ad arrivare atleti e giurie per l’appuntamento più prestigioso della stagione invernale di atletica leggera in Sardegna. Il Cross di Alà dei sardi, rinato sulle ceneri del leggendario Trofeo Alasport-Presidente della Repubblica nove anni fa come Memorial Elisa Migliore, chiama tra i graniti e le sugherete del Monte Acuto una rappresentanza dei migliori mezzofondisti mondiali. Il pettorale numero 1 è stato dato a Nadia Battocletti, regina indiscussa d’Europa (su pista e nel fuoristrada) e argento olimpico dei 10.000. L’andalusa Maria Forero può impegnarla a fondo sui 6 km, lungo i quali la burnundese Niyomahoro, le ungheresi Bohm e Urman e le azzerre nestola e Palumbo cercheranno di avvicinarsi al podio. L’olbiese Ginevra Mei e la viareggina di Sardegna, Elisa Spazzafumo, cercheranno di vivere l’esperienza traendone il massimo. Così come faranno i fratelli di Ginevra, Francesco e Salvatore, sui 10 km in cui il favorito è l’etiope Briihu Aregawi, anch’egli argento sui 10.000 a Parigi.

Il programma . Ore 10: Master femminili 3 km. Ore 10.20: Master maschili 4 km. Ore 10.50; Ragazze 1 km. Ore: 11: Ragazzi 1 km. Ore 11.10: Cadette 2 km. Ore 11.25: Cadetti 2 km. Ore 11.40: Allieve 3 km e Allievi 4 km. Ore 12: Esordienti 200, 300 e 600 m. Ore 12.45: Junio- res 5 km e Promesse/Seniores femminili 6 km. Ore 13.15: Juniores 6 km e Promesse/ Seniores maschili 10 km.

