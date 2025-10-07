VaiOnline
Riflettori accesi sulla nuova danza a Cagliari e Selargius  

Uno spazio di incontro, resistenza e poesia del movimento con “Fili invisibili”. Da sabato, 11 ottobre, al 29 novembre, a Cagliari (Manifattura, Teatro Massimo, Teatro Carmen Melis e Terrapieno) e Selargius (Sala delle Arti Musicali e Teatro Sì ’e Boi) ritorna il Find 43 - Festival internazionale nuova danza, fondato da Paola Leoni. La direzione artistica è affidata a Cristiana Camba.

Riflettori accesi sulla danza contemporanea declinata attraverso temi come la ricerca di radici e identità, libertà e la forza delle donne, la fragilità e la potenza del corpo, il dialogo tra presenza e assenza, caduta e rinascita. In scena nomi di rilievo internazionale e nazionale oltre agli omaggi a figure iconiche come Lindsay Kemp e Micha Van Hoecke. Il 30 ottobre conferenza Lindsay Kemp e il Giappone: “Un mondo di trasformazioni” con Donatella Bertozzi. Il 31 alla Manifattura, Sala Officine e Corte 2, sarà animato da una mostra totale e dalla performance dedicati a Lindsay Kemp. Il mondo onirico kempiano prenderà vita animandosi in uno spettacolo dal vivo, mescolando danza e proiezioni video. Daniela Maccari danzerà alcuni degli assoli storici di Kemp. Il 7 novembre al Carmen Melis, “Borderline Danza riallestisce Pèlerinage”, storico lavoro di Micha van Hoecke, ripreso da Miki Matsuse in prima nazionale. Al Terrapieno a ottobre l’11 sono in scena Art Mouv’ con “Livre de droits” e Atacama con “Lost Solos - Rosso”, seguite dallo Sharing Find Lab. Il 16 è la volta del Colectivo Glovo con Alleo e di Lost Movement con “dancehAll”. Il momento clou a livello internazionale è il 17 al Teatro Massimo, con l’Akram Khan Company e il suo acclamato spettacolo per famiglie “Chotto Desh”. Fra le prime assolute "The Shape of Absence” di Fattoria Vittadini, affiancata da Richard Mascherin con “Vacío Espiritual” (18), Mandala Dance Company in IntercettAzioni (30) e Artemis Danza e l’attesa creazione, “Desdemona” (14 novembre). Il festival è anche vetrina per l’eccellenza nazionale come il Balletto Teatro di Torino con Sista di Simona Bertozzi (18 novembre) e Déjà Donné con “Rave.l” (22). Spazio alla nuova creazione sarda e nazionale: con le prime nazionali di Janas del Gruppo e-Motion, affiancata da Roberto Tedesco e Naturalis Labor (1 novembre) e di Inner Map di Giuseppe Sanniu, il 14 novembre.

