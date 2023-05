Riflettori accesi sul Poetto 

Il cast è da Oscar. Domani per la terza delle sei tappe (più la finale di Pontevedra) delle World Championship Triathlon Series, a Cagliari ci saranno il campione del mondo in carica, il francese Leo Bergere, quello olimpico di Tokyo 2020, il norvegese Kristian Bummenfelt, il leader della classifica, il portoghese Vasco Vilaca, il vincitore dello scorso anno e vicecampione olimpico Alex Yee e una manciata di medaglie olimpiche e mondiali varie. Tra le donne, la musica non cambia, anche se in questo caso con il numero 1 parte non la prima ma la seconda della classifica delle WTCS, l’americana Taylor Spivey. Tradotto: se volete vedere il triathlon nella sua massima espressione, sabato alle 11 (per le donne) e alle 15.15 (per gli uomini), trovatevi un posto al Poetto e godetevi l’olimpico (1,5 km di nuoto, 38 di bici e 10 di corsa) che la Federazione Italiana Triathlon organizza per le seconda volta nell sua storia e sempre a Cagliari.

La promessa

Anzi, nella presentazione di ieri all’assessorato regionale al Turismo, il padrone di casa Gianni Chessa ha rilanciato: «Abbiamo finanziato tre edizioni, perciò anche quella del 2024, ma cercherò di inserire in Finanziaria anche quelle del 2025 e 2026», ha garantito. I numeri gli danno ragione sia per il ritorno immediato (circa 3000 pernottamenti in città), sia per quello di immagine. Lo scorso anno la Rai ha avuto un’audience pari a cinque volte la media di RaiSport con 450mila telespettatori per la gara maschile e 350mila per quella femminile nella sola diretta. Più le repliche. Ed Erica Angstadt, senior manager del settore Paratriathlon all’interno di World Triathlon, ha chiarito: «Qui troviamo le condizioni ideali che cerchiamo in sede di programmazione. C’è una combinazione perfetta di tutto ciò che serve e il posto è incredibile, uno di quelli dove gli atleti amano trattenersi un giorno in più o tarare con gli amici o la famiglia».

L’organizzazione

Molti sono qui da lunedì e si stanno già allenando. Alle 10.30 il percorso del Poetto sarà chiuso per la familiarisation , la prova di ciclismo e di nuoto in vista delle due prove di domani: alle 11 le donne, alle 15.15 (in diretta su Raisport, con l’altra gara a seguire in differita) gli uomini. La squadra federale, coordinata dal General manager Sandro Salerno, è al lavoro da tempo per far sì che tutto sia perfetto. Il gruppo di lavoro (che comprende 400 persone) «si è formato con pazienza negli anni e oggi rappresenta un’eccellenza che l’Italia può esibire nel mondo», ha detto l’organizzatore nuorese. Accanto a lui, Riccardo Giubilei, presidente federale, ha sorriso e ha spiegato che, anche grazie a queste figure, l’Italia proverà nel futuro a prendersi le Grand Finals e una prova di World Paratriathlon Series, «visto che siamo una potenza anche a livello paralimpico». Giovanni Achenza e Rita Cuccuru non aspettano altro. Intanto ci sono da seguore gli azzurri qarrivati qui a Cagliari: Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla l’anno scorso avevano centrato la top 10, Nicolò Strada vuole stupire. Tra le donne, Verena Steinhauser e Ilaria Zane dovranno supplire all’assenza di Bianca Seregni.