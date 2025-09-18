Riflettere con dolcezza e garbata ironia sulle famiglie del nostro Paese 

Ancora una volta nella tripla veste di attore, regista e sceneggiatore, Gianni Di Gregorio torna col suo sguardo intimista in “Come ti muovi, sbagli”, un film ispirato dalla nostalgia del passato e dalle conseguenze dei propri errori, che diventa un viaggio di redenzione e un’occasione di riavvicinamento familiare.

Solo e pensionato da dieci anni, un ex professore trascorre le giornate alternando il relax e la buona compagnia alla stesura di un saggio sui Longobardi. All’improvviso, arrivano dall’estero sua figlia Sofia e i due nipoti, chiedendogli di ospitarli per un po’. La ragione è il tradimento di Helmut, marito di Sofia, che l’ha convinta a tornare in Italia per ricominciare daccapo. Mentre il professore si trova costretto a modificare le sue abitudini, Helmut intraprende un cammino a piedi dalla Germania fino a Roma, sperando con questo gesto di riscattarsi per l’irragionevolezza delle sue azioni.

Come già dimostrato in passato, Di Gregorio predilige un approccio semplice ma non semplicistico al mezzo filmico, partendo da un’atmosfera spensierata e quasi d’altri tempi per arrivare dritto al punto senza mai apparire svogliato o frettoloso. Questo emerge anche dalla scrittura, solo in apparenza basilare ma in realtà dotata di chiarezza, coerenza e verosimiglianza. Convince anche il lavoro degli attori: dalla bonaria pacatezza di De Gregorio alla ferma concretezza di Greta Scarano, in un orientamento che mira a mostrare più che a dimostrare. Un’opera lontana da ogni vistosa enfasi, che anche nella sua sommessa esposizione riesce a incuriosire e - forse - a restare impressa più di quanto ci si aspetterebbe (g.s.).