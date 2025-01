Riflessioni sui principi della politica 

“Dare un’anima alla politica”. È il titolo dell’incontro in programma il 30 gennaio nell’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica promosso e organizzato da 14 associazioni e gruppi della diocesi.

Sarà un momento di riflessione condivisa tra voci cattoliche e laiche, ispirato dal libro “Dare un’anima alla politica” di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale della pastorale sociale e del lavoro della Cei, che parteciperà all’evento. Coordinerà i lavori Franco Siddi, presidente di ”TV 2000”. Sarà presente anche l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi.

L’incontro non ha finalità politiche o prepolitiche, ma esclusivamente culturali, in linea con la “Dottrina sociale della chiesa” e le indicazioni del Concilio Vaticano II. La riflessione a più voci - con don Bruno Bignami dialogheranno il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, Rita Dedola, Tonino Secchi ed Enzo Tramontano - è un invito a ritornare/riscoprire i veri fondamenti della politica come forma elevata di carità.

