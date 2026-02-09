VaiOnline
Riflessi di Notturno, si chiude la mostra  

Si concluderà venerdì con un grande evento la mostra “Notturno” , organizzata da Castia Art, collettivo di artisti, impegnati da anni nelle produzioni artistiche con un focus su temi ambientali soprattutto. L’appuntamento con il finissage è per venerdì in viale La Plaia n.15, nei locali di The Net Value. La speciale serata inizierà alle 18,30 e sarà accompagnata dal contributo di Maurizio Corda, musicista, che accompagnerà i visitatori in un percorso sonoro immersivo.

Il tema

L’esposizione ha visto coinvolti gli artisti del collettivo e alcuni altri ospiti, che nelle forme espressive più varie e intense hanno cercato di esprimere e interpretare un tema, “Notturno”, che soprattutto è uno stato d'animo, molto attuale.Così la fotografia, la pittura, la scultura, il design, il riciclo e le installazioni artistiche si alternano, e dialogano e diventano un mezzo per rappresentare un’emozione, uno stato d’animo, non per forza cupo, ma sicuramente profondo.

Gli artisti

Nutrito il parterre degli artisti che hanno animato la mostra: Francesca Sorrentino, Cicci Carlo Borghi, Elena Achilli, Luca Guaraglia, Paola Falconi, Carlo Nieddu Arrica, Davide Volponi, Enrica Badas, Cristian Castelnuovo, Alessia Usai, Floris, Josto Mura, Andrea Forges Davanzati, Venceslao Mascia e Daniela Nobile. Tutti hanno cercato di raccontare le loro personali sensazioni su un tema denso e di sicuro fascino.

