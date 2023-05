Rifiutour, gli studenti vanno a lezione di riciclo 

Dove finiscono i rifiuti gettati come, ad esempio, un fazzoletto sporco o un imballaggio in plastica? Si è concluso con la premiazione di 390 studenti masesi, il progetto nato per rispondere a questa domanda. Si chiama “Rifiutour” ed è stato promosso dal Comune di Elmas e ETAmbiente: un modo coinvolgente per sensibilizzare i giovani sull'importanza del riciclo e il rispetto per l'ambiente. In questi mesi, alunni e insegnanti hanno avuto l'opportunità di conoscere tutta la filiera del riciclo e l'importanza di una corretta raccolta differenziata. Riconoscere le varie tipologie di materiali, sapere quanti ne produciamo ogni giorno e scoprire come si trasformano in nuova materia, erano gli obiettivi del viaggio virtuale all'interno degli impianti di recupero.

Un vero e proprio tour 3D dopo il quale gli studenti hanno reinterpretato con creatività e fantasia quanto appreso, realizzando un elaborato di riciclo creativo. I migliori lavori hanno ottenuto un premio in denaro. «Siamo soddisfatte della partecipazione così numerosa di alunni e insegnanti a questo progetto - hanno commentato la sindaca Maria Laura Orrù e le assessore competenti - speriamo di riuscire di estirpare con queste iniziative, le sacche di inciviltà che sappiamo esserci ancora nel nostro territorio».

