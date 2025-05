Rifiutò un bimbo: stangata sulla scuola 

Una scuola privata parificata non può respingere la richiesta di iscrizione di un bambino, soprattutto se è un minore con disabilità, utilizzando l’argomento della indisponibilità dei posti e applicando il criterio cronologico (ordine di presentazione delle domande). In particolare non può farlo se sono in gioco percorsi educativi e terapeutici. Lo ha stabilito il Tar della Sardegna che ha dato ragione a una coppia sassarese. I genitori di un bambino di sei anni, assistiti dall’avvocato Sergio Deiana, si sono rivolti alla giustizia amministrativa impugnando «il provvedimento di diniego di iscrizione» del bambino alla scuola primaria Figlie di Maria di Sassari. Il Tar ha sospeso il diniego che bloccava l’iscrizione all’anno scolastico 2025 2026. Il caso è interessante perché stabilisce un principio che riguarda scuola privata parificata e scuola pubblica, il concetto è semplice, il criterio del “chi prima arriva, meglio alloggia”, per le iscrizioni dei piccoli non è accettabile. Gli istituti scolastici devono obbligatoriamente fare altre valutazioni che salvaguardano l’interesse primario del piccolo.

Minori, priorità assoluta

I fatti sono descritti negli atti della causa. La coppia sassarese presenta la domanda di iscrizione all’Istituto Figlie di Maria nel febbraio scorso. È fondamentale un dato, il bambino frequentava già la Scuola dell’infanzia dello stesso istituto e nello stesso polo didattico seguiva anche un percorso terapeutico. Il sistema centralizzato provinciale boccia la richiesta. Del caso si interessa anche il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. La risposta ai genitori del bambino con disabilità è che nell’istituto dove il piccolo aveva frequentato l’asilo, non c’è posto per la prima elementare. L’avvocato Sergio Deiana impugna il diniego e segnala le gravi conseguenze dell’applicazione secca del criterio dell’ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

La risposta del Tar

Il Tar è netto, i giudici segnalano «la peculiare condizione personale nella quale versa il minore portatore di handicap», una situazione che impone «l’adozione di ogni pertinente iniziativa volta a garantire, ove possibile, la prosecuzione del percorso scolastico nell’istituto di interesse, anche al fine di agevolare il prosieguo dei percorsi educativi e di terapia avviati». Da qui la bocciatura del diniego.

