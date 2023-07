Rifiuto selvaggio, tolleranza zero 

In aumento i casi d’abbandono di rifiuti nei punti più disparati del territorio comunale e i casi di errato conferimento della raccolta differenziata porta a porta. L’amministrazione comunale corre ai ripari e a partire da questa mattina attuerà una decisa azione di potenziamento sui controlli.

Il fenomeno

Tolleranza zero nei confronti di chi abbandona i rifiuti in luoghi non idonei e di chi non effettua correttamente lo smaltimento della raccolta differenziata. L’azione intrapresa dal Comune d’Iglesias mirata ad arginare un fenomeno che negli ultimi tempi si è aggravato in modo costante, è stata comunicato dal vicesindaco e assessore all’Ambiente Francesco Melis, il quale spiega: «Interverremo con decisione intensificando i controlli. - spiega - Verranno sanzionati tutti quei comportamenti che arrecano danno al decoro urbano e all’igiene pubblica. È nostro dovere garantire un ambiente pulito ed ordinato». Lo stesso Melis invita i cittadini al rispetto delle norme sulla corretta raccolta differenziata: «È fondamentale attenersi ai calendari di raccolta - prosegue - e non gettare i sacchetti dei rifiuti all’interno o nei pressi dei cestini gettacarte» . Nei primi mesi dell’anno il Comune di Iglesias era risultato il più virtuoso del’Isola (per fascia di popolazione) in materia di raccolta differenziata nel 2022, ottenendo delle premialità che hanno consentito degli sgravi fiscali sulla tassa di competenza. Un attestato di merito che rischia d’essere messo in discussione dalla continua escalation di cattiva condotte rilevata.

I cittadini

A testimonianza di una città che negli ultimi mesi appare essere più “sporca”, le dichiarazioni di Giulia Casula, residente nel centro storico: « Devo purtroppo ammettere che rispetto all’anno passato le strade e le piazze sono decisamente più trascurate sotto questo punto di vista. - afferma - Inoltre occorrerebbero più cestini per i rifiuti, specialmente nella zona maggiormente frequentata della città; nelle vie del centro ho notato che sono stati portati via i cesti, sono presenti i soli sostegni. Purtroppo anche i kit per la raccolta delle deiezioni dei cani non sono sufficienti e la pulizia delle strade, specialmente in questo periodo di prolungato caldo afoso, dovrebbe essere fatta con maggiore frequenza, ci sono delle giornate in cui non è possibile transitare per vico Meli, tanto è forte il fetore». Per il consigliere comunale di FdI Luigi Biggio, il problema non riguarda le sole cattive abitudini dei cittadini, ma anche una gestione del servizio di smaltimento da migliorare e una maggiore attenzione su chi dovrebbe vigilare sul corretto svolgimento: « Per fare un esempio nel mio quartiere il secco viene ritirato alle 10 del mattino. - dichiara - Un’assurdità lasciare i mastelli in strada fino a quell’ora in questo periodo di caldo terrificante. Puntuale paradossalmente è invece la raccolta del vetro all’alba. Mi chiedo se non sia il caso d’invertire gli orari, sarebbe la soluzione più logica».

