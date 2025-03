Rifiuti vicino allo stagno dei fenicotteri 

Ennesimo capitolo per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti a Sestu, questa volta la brutta sorpresa di fronte a su Staini Saliu. Uno splendido angolo del territorio dove anche ieri mattina si potevano ammirare i fenicotteri, sfregiato da una montagnola di rifiuti.

«È un classico esempio di “svuota cantine” che lavora in nero e non smaltisce correttamente i rifiuti», fa notare Michele Fanni, comandante dei Barracelli di Sestu. «Le persone si rivolgono agli irregolari magari per risparmiare, però poi se vengono trovati documenti e vengono convocati dagli organi di controllo, cascano dalle nuvole. Anche per questo abbiamo previsto progetti di educazione nelle scuole». Come spiega l’assessora Roberta Argiolas, responsabile del verde pubblico, dovrebbe partire a breve una pulizia completa dello stagno. Il cumulo di rifiuti è stata ritrovata su un’area privata, anche se non recintata, come tutte quelle vicine allo stagno.

