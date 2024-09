Rifiuti vicino all’antica chiesa 

Lo scempio a due passi dalla chiesetta medioevale di San Giovanni Battista e dall’omonima grotta che detiene il primato di ipogeo transitabile più lungo al mondo. Qualcuno, nel fine settimana, ha pensato bene di disfarsi dei propri rifiuti andando a deturpare un’area nella quale l’antica chiesa del ‘300 si staglia tra aiuole fiorite e suggestivi muretti e camminamenti in pietra. A pochi metri, appoggiato ad una recinzione, fa pessima mostra di sé un vecchio materasso. Accanto ci sono degli appositi contenitori pe la differenziata all’interno de quali però sono stati gettati rifiuti non smistati. Non proprio il miglior biglietto da visita per un sito sempre più preso d’assalto da turisti e visitatori. A notare il brutto spettacolo è stato un residente. La sindaca Isangela Mascia ha voluto vedere con i propri occhi prima di affidare il proprio sfogo alla pagina facebook del Comune. «Il materasso vicino alla chiesa è veramente osceno - scrive - ma anche i bidoni ricolmi di tutto non sono da meno. Mi chiedo cosa possa portare un individuo a creare questo scempio».

Nel giugno scorso era scoppiata la polemica per la presenza, nella stessa zona, di una decina di camper che avevano invaso tutti gli spazi panoramici davanti alla vecchia chiesetta. «So che ora s’invocheranno le telecamere - osserva al telefono la sindaca – ma non si possono installare ovunque: l’educazione e il senso di civiltà dovrebbero andare al di là delle telecamere anche perché le bonifiche le paghiamo tutti».

Sui social più d’uno fa, però, notare che da un po’ l’ecocentro comunale non ritira i vecchi materassi: «È vero ma dipende dai problemi della ditta a cui conferiamo: non stanno accettando ingombranti con profilati in tessuto. Questa non è comunque un’assoluzione per chi li abbandona». Tra i rifiuti stipati nei contenitori ci sono anche tanti libri di testo delle scuole medie e carte riconducibili a un domusnovese: «Stiamo ancora decidendo come agire - fa sapere la sindaca - mi auguro che “quel qualcuno” legga i social e rimedi a quanto fatto. Tra l’altro i libri sono ancora in buono stato e potevano essere donati o venduti anziché buttati via così».

