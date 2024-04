«Rifiuti, una raccolta diversa per ogni zona della città» 

«Dobbiamo pensare a un mix, in base alle peculiarità delle singole zone, tra raccolta porta a porta e su strada, l’impiego di metodi di conferimento innovativi, cassonetti di ultima generazione e isole ecologiche dislocate nei luoghi che rendono più agevole il conferimento da parte dei cittadini».

Enrico Ciotti si è candidato alle primarie del centrosinistra, che probabilmente non si faranno. Ma sembra avere l’intenzione di correre in ogni caso per un posto da consigliere. E diffonde la sua idea su raccolta dei rifiuti, in vista del nuovo appalto, che sarà una delle prime cose importanti che dovrà fare il prossimo sindaco.

«Penso anche a quei sistemi che valorizzano e monetizzano il conferimento di particolari rifiuti. In Scandinavia ci sono contenitori che in cambio di bottiglie di plastica e lattine erogano bonus per la spesa o denaro. Lo stesso sistema è adottato in Germania per il vetro», spiega. «Siamo quasi giunti alla scadenza del contratto d’appalto con l’attuale gestore. Dobbiamo realizzare un sistema misto per rispondere alle peculiarità del territorio, e flessibile, per essere applicato gradualmente e aggiornato nel tempo per accogliere le continue novità della tecnologia. Bisogna blindare anche performance e obiettivi di qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA