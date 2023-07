Rifiuti, una pioggia di multe 

Incivili, furbetti, trasgressori seriali. Chiamateli come volete ma a Sassari abbondano nel ruolo, non invidiabile, di coloro che infrangono le regole del corretto conferimento dei rifiuti. L’ultimo report della polizia locale ne fa una stima numerica preoccupante registrando, nel mese di giugno, ben 196 sanzioni. Una percentuale in calo rispetto al mese precedente, a quel maggio in cui si raggiunse il picco di 340 multe, sfruttando forse l’effetto sorpresa, non calcolato da chi viola, delle telecamere diffuse su buona parte del territorio, tra i limiti urbani e quelli delle periferie. Sono 66 per l’esattezza, alimentate da pannelli solari e vigili 24 ore su 24, supportate anche da mini-fototrappole installate in particolare in campagna per accertare i reati ambientali.

Trend positivo

Potrebbe quindi essere l’effetto dissuasivo dei tanti occhi elettronici a rendere più caute e rispettose della legge le persone pronte al deposito della spazzatura. E non si parla soltanto dei residenti nel capoluogo turritano, ma anche dei “turisti” dei paesi del circondario, in gita a Sassari per sfruttarla come discarica. Infatti se ad aprile, secondo i dati verificati dalla Municipale, si erano accertati 79 casi di violatori provenienti dall’hinterland, a giugno le tabelle raccontano un loro dimezzamento quantificato in 35 episodi. Simile flessione viene pure dal controverso, agli albori del servizio, porta a porta, con gli utenti refrattari ad assecondare le norme stabilite. Tanto che, ancora a maggio, furono “pizzicati” in 138 mentre, appena un mese fa, sono scesi al numero di 61. È ancora presto per ratificare un’inversione di tendenza, o perlomeno di darla per certa, vista la cifra complessiva delle multe comminate da fine aprile al termine di giugno 2023: 609.

Con le migliaia di euro che, se da un lato, entrando rimpinguano le casse del bilancio, dall’altro escono per pagare le ammende, stavolta elevate dalla regione per i parametri trasgrediti sulle percentuali della raccolta differenziata. E sorvolando poi sui costi della tari, la tassa sui rifiuti, impattanti sulle tasche dei sassaresi anche a causa delle costanti infrazioni. D’altra parte la costanza del fenomeno è visibile a chiunque attraversi le strade, in particolare del centro, tra il proliferare di suppellettili abbandonate nei vicoli, di televisori lasciati sotto il cielo come improbabile dono e, allo stesso modo, divani, materassi, talvolta intere camere, a riempire le vie, quasi fossero un supplementare arredo urbano.

Degrado

Ma è nelle periferie, soprattutto nelle strade vicinali che il degrado s’aggrava, appesantito da una miriade di ingombranti, dalle lavatrici ai frigoriferi, dalle carrozzerie di auto ai materiali di risulta, buttati nella vegetazione nonostante l’esistenza in città di due ecocentri. Una massa di rifiuti che gli operatori ecologici prelevano, tutti i giorni, condannati alla fatica di Sisifo, perché il giorno dopo riprenderà tutto daccapo almeno finché i furbetti o gli incivili non si redimeranno.

