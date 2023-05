Rifiuti, una guida per riciclare la plastica 

Una guida per tutti i cittadini per orientarsi nel mondo del riciclo dei rifiuti di plastica. È stata presenta in Comune a Sestu la campagna “Plastic Focus”, organizzata dall’amministrazione e dal gestore della raccolta rifiuti Etambiente.

È stato infatti rilevato che oltre il 15 % della raccolta della plastica è composta da rifiuti che andrebbero in altri contenitori e da plastica non riciclabile. Da qui l'esigenza della campagna informativa: una guida, consegnata a tutti i cittadini per capire meglio come riconoscere la plastica riciclabile da quella non riciclabile. Inoltre, è stato pubblicato un tutorial su come differenziare correttamente la plastica sulla pagina Facebook Sestu Differenzia e ci saranno due eventi dal vivo: mercoledì 7 giugno dalle 16 alle 19 in piazza Rinascita e giovedì 8 dalle 10.00 alle 13.00 nel mercato di via Piave.

