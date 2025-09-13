Rifiuti, una gara per l’impianto 

Il Consorzio industriale provinciale del Medio Campidano compie un nuovo passo verso la ripartenza dell’impianto di gestione rifiuti situato a Villacidro. Nei giorni scorsi l’ente ha affidato alla Centrale unica di committenza del Lago di Occhito, tra Puglia e Molise, l’incarico per l’indizione della gara di appalto, per un importo di 923mila euro più Iva. Si tratta di una parte dei 30 milioni di euro destinati dall’Accordo per la coesione alla ristrutturazione dell’impianto, fondi provenienti dall’intesa siglata lo scorso novembre tra la presidente della Regione, Alessandra Todde, e la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, specificamente destinati alla gestione ambientale e al rilancio della struttura, per anni gestita dall’ex Villaservice.

Il riavvio

La procedura di gara era stata avviata all’inizio dell’anno, ma sospesa in autotutela a marzo a causa del crollo del tetto del capannone che ospita la sezione aerobica dell’impianto, dedicata alla trasformazione dei rifiuti organici in compost fertilizzante. A fine giugno il Consiglio di amministrazione ha approvato l’ampliamento dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio, consentendo così il riavvio della gara, con criteri parzialmente già stabiliti: aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, altrimenti prevale quella economicamente più vantaggiosa, e annullamento se nessuna proposta risulta idonea o conveniente.

Si tratta del terzo tentativo di riattivare il servizio dopo le note vicende legate alla Villaservice e al licenziamento di 42 dipendenti.

«A luglio 2024 – ricorda il consigliere regionale di Villacidro, Emanuele Matta – la Regione si era attivata per il riavvio dell’impianto di compostaggio, destinato ai conferimenti dei Comuni della zona, tra cui Villacidro, Arbus, Gonnosfanadiga e Pabillonis. Furono necessari interventi di sicurezza nella sezione aerobica, come previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti. Per agevolare l’assunzione del personale sosterremo la ripartenza di tutti i servizi collegati all’impianto».

Le quattro cose da fare

I fondi già disponibili consentono la realizzazione di quattro interventi principali, oltre alla messa in sicurezza della sezione aerobica: quasi 16 milioni sono destinati alla ristrutturazione dell’impianto anaerobico, che produce biogas dal materiale organico senza l’uso di ossigeno; 5 milioni sono riservati alla bonifica degli immobili; altri 5 milioni alla potabilizzazione della rete idrica; 4 milioni alla manutenzione di strade e spazi interni.

La priorità

«Nonostante le varie questioni che negli ultimi mesi hanno impegnato il Consorzio – spiega il presidente Enrico Caboni – la priorità resta la sicurezza del capannone. I ritardi nella gara sono comprensibili, ma l’impegno per proseguire il percorso virtuoso di investimenti per la ristrutturazione dell’impianto rimane costante». (s. r.)

