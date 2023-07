Rifiuti, una campagna sulla nuova raccolta 

Inizia nei prossimi giorni la campagna informativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti promossa dal Comune di Selargius con la società San Germano-gruppo Iren, nuovo gestore dei servizi di igiene urbana dallo scorso marzo. Una serie di incontri pubblici è programmata in città: il 12, 19 e 26 luglio e il 2 agosto - alle 18 - nella sala consiliare del Municipio, il 13 luglio nell’ufficio Anagrafe in via Metastasio a Su Planu. E poi il 27 luglio nell’oratorio della parrocchia San Tarcisio, nel quartiere Is Corrias.

Tre gli incontri pomeridiani per i commercianti: il 13 luglio a Su Planu, il 19 in Comune e il 27 a Is Corrias. Definiti anche i punti informativi: dalle 9,30 alle 12,30 nel mercato in piazza Martiri di Buggerru martedì 18, venerdì 21, martedì 25, venerdì 28 luglio e martedì primo agosto.

In vista ci sono una serie di novità nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a partire dai nuovi contenitori. Nei prossimi giorni i selargini riceveranno una lettera contenente le informazioni sull’arrivo dei mastelli dotati di microchip, assieme a un pieghevole informativo sull’uso dei nuovi contenitori e sul corretto conferimento dei rifiuti. Informazioni di fatto disponibili nell’app già attiva - Iren Ambiente - nella quale i cittadini potranno avere tutte le informazioni a portata di clic. (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA